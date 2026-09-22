Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda będzie dynamiczna. Kiedy nadejdzie ocieplenie?

|
deszcz parasol turysta AdobeStock_640113964
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: rparys/AdobeStock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pierwsze dni kalendarzowej jesieni przyniosą nam aurę kojarzoną z tą porą roku - za sprawą wpływu niżu będzie dość chłodno i sporo popada. Na horyzoncie widać już jednak zmianę w pogodzie. Sprawdź, czego spodziewać się w kolejnych dniach.

W nocy na zachodzie Polski wystąpią liczne rozpogodzenia, przez co prognozowane są tam najniższe wartości na termometrach - lokalnie będzie zaledwie 5-6 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach - z uwagi na umiarkowane i duże zachmurzenie, które nie pozwoli ciepłu wypromieniowywać - temperatura będzie nieco wyższa i powinna oscylować wokół 8-10 st. C. Lokalnie będą się pojawiać przelotne opady deszczu.

W ciągu dnia czeka nas "syndrom pogody ubiegłej". W środę na zachodzie będzie pogodnie, miejscami słonecznie. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi i umiarkowanymi przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-14 st. C na wschodzie, przez 15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego zachodu powieje na ogół umiarkowanie, ale na wschodzie będzie w porywach dość silny.

Nie obejdzie się bez deszczu

W kolejnych dniach wciąż nie nastąpi wyraźna poprawa warunków pogodowych. Przed nami kilka dni z dynamiczną, zmienną aurą - zwłaszcza na północnym wschodzie. Ten rejon kraju pozostanie pod dominującym wpływem pochmurnego i deszczowego niżu znad Europy Wschodniej, który - zasilany ciepłym i wilgotnym powietrzem znad Morza Czarnego - utrzyma się w tej części kontynentu do soboty, przynosząc umiarkowane i intensywne opady deszczu w północno-wschodniej Polsce. W pozostałych regionach kraju wystąpi więcej rozpogodzeń, aczkolwiek przejściowo popada.

W czwartek czeka nas duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-10 litrów na metr kwadratowy, zwłaszcza na północnym wschodzie i zachodzie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 12-13 st. C na Podlasiu do 16-17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby na zachodzie i umiarkowany na wschodzie i w centrum.

W piątek na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 12-13 st. c na północnym wschodzie do 15-17 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, na północy okaże się porywisty.

Klatka kluczowa-718751
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky

Przyjdzie ocieplenie. Ile stopni będzie

Pod koniec tygodnia do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze znad Europy Zachodniej. Dzięki temu początkowo na południu i zachodzie, a w niedzielę niemal w całym kraju odczujemy kilkustopniowe ocieplenie.

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Pochmurnie i deszczowo będzie jedynie na północnym wschodzie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 14-15 st. C na północnym wschodzie do 18-19 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Niedziela zapowiada się pogodnie. Więcej chmur, lokalnie z silnymi zamgleniami i mgłami, pojawi się tylko nad ranem. Termometry pokażą od 16-17 st. C na północnym wschodzie do 18-20 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-718739
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky
Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogody
Czytaj także:
Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 22.09.26
Zagrożenie lawinowe w Tatrach. Pierwsze w tym sezonie
Polska
Burze, deszcz
Gdzie jest burza? Tu grzmi pod wieczór
Prognoza
Huragan Polo na zdjęciu satelitarnym
Huragan piątej kategorii sunie po Pacyfiku
Świat
Grad w Warszawie
Załamanie pogody w Warszawie. Sypnęło gradem
Polska
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Zbieranie grzybów z pomocą AI? "Nie odważyłbym się"
Polska
Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 22.09.26
Dało się ulepić bałwana. Zima zawitała w Tatry, choć mamy lato
Polska
Prognozowane opady w Grecji
Załamanie pogody w Grecji. Alarmy przed ulewami i burzami
Świat
Zniszczenia wywołane ulewami w Kalifornii w styczniu 2023
Stan wyjątkowy w Kalifornii
Świat
Jesień, jesienne liście
Pierwszy dzień jesieni tuż-tuż
Polska
Tajfun Dujuan sieje spustoszenie w Japonii
Tajfun Dujuan uderzył. Cztery osoby nie żyją
Świat
Fioletowe i różowe plamy na powierzchni Marsa - zdjęcie z sondy Mars Express
Mars nie jest tylko czerwony. Zdjęcie
Nauka
Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem
Prognoza
Kolumna dymu towarzysząca pożarowi Dome w parku narodowym Yosemite
Tragedia w znanym parku narodowym
Świat
burza
Gdzie jest burza? Lokalnie może silnie padać
Prognoza
parasolki pogoda deszcz shutterstock_2838520013
Chłód zadomowi się w Polsce. Będzie poniżej 20 stopni
Prognoza
Wejście do podziemnej części poligonu nuklearnego Punggye-ri w 2018 roku
Testy nuklearne w Korei Północnej mogły doprowadzić do prawie 1400 trzęsień ziemi
Nauka
W Tatrach zaczął padać śnieg
"Tego śniegu będzie coraz więcej i on już nie będzie topniał"
Polska
Burza, chmury, deszcz
Załamanie pogody. Tu zamierza ostrzegać IMGW
Prognoza
Martwy wieloryb na dziobie statku
Martwy wieloryb na dziobie statku. Próbują ustalić, jak zginął
Świat
Miasto New Richland w Minnesocie nawiedziła powódź
Ulewy na Środkowym Zachodzie. Idą kolejne
Świat
Do Japonii zbliża się tajfun Dujuan
Trwa długi weekend, a do kraju zbliża się tajfun
Świat
W poniedziałek przez Polskę przechodzi deszczowy front
Deszczowy i burzowy poniedziałek. Radar opadów i wyładowań
Prognoza
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Tutaj nadal silnie wieje. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Ulewa, burza
Gdzie jest burza? Grzmi w dwóch województwach
Prognoza
shutterstock_2633440701
10 martwych lwów na terenie rezerwatu. Jest dochodzenie
Świat
Tak wygląda góra Timpanogos w stanie Utah jesienią
Wspinali się na szczyt, nagle rozszalała się burza. Nie żyje 19-latek
Świat
Wiatr, silny wiatr, wichury
Zmiana w pogodzie będzie drastyczna
Prognoza
Silny wiatr
Alert RCB. "Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami"
Polska
Deszczowe ulice Tokio przed przejściem tajfunu Dujuan
Dujuan sunie na Japonię. Odwołane loty, skrócone imprezy
Świat
Wiewiórka pospolita
Wiewiórki pozbawiły ich prądu. "Dla chcącego nic trudnego"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom