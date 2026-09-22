Prognoza Pogoda będzie dynamiczna. Kiedy nadejdzie ocieplenie? Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: rparys/AdobeStock

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W nocy na zachodzie Polski wystąpią liczne rozpogodzenia, przez co prognozowane są tam najniższe wartości na termometrach - lokalnie będzie zaledwie 5-6 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach - z uwagi na umiarkowane i duże zachmurzenie, które nie pozwoli ciepłu wypromieniowywać - temperatura będzie nieco wyższa i powinna oscylować wokół 8-10 st. C. Lokalnie będą się pojawiać przelotne opady deszczu.

W ciągu dnia czeka nas "syndrom pogody ubiegłej". W środę na zachodzie będzie pogodnie, miejscami słonecznie. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi i umiarkowanymi przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-14 st. C na wschodzie, przez 15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego zachodu powieje na ogół umiarkowanie, ale na wschodzie będzie w porywach dość silny.

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Nie obejdzie się bez deszczu

W kolejnych dniach wciąż nie nastąpi wyraźna poprawa warunków pogodowych. Przed nami kilka dni z dynamiczną, zmienną aurą - zwłaszcza na północnym wschodzie. Ten rejon kraju pozostanie pod dominującym wpływem pochmurnego i deszczowego niżu znad Europy Wschodniej, który - zasilany ciepłym i wilgotnym powietrzem znad Morza Czarnego - utrzyma się w tej części kontynentu do soboty, przynosząc umiarkowane i intensywne opady deszczu w północno-wschodniej Polsce. W pozostałych regionach kraju wystąpi więcej rozpogodzeń, aczkolwiek przejściowo popada.

W czwartek czeka nas duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-10 litrów na metr kwadratowy, zwłaszcza na północnym wschodzie i zachodzie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 12-13 st. C na Podlasiu do 16-17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby na zachodzie i umiarkowany na wschodzie i w centrum.

W piątek na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 12-13 st. c na północnym wschodzie do 15-17 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, na północy okaże się porywisty.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Przyjdzie ocieplenie. Ile stopni będzie

Pod koniec tygodnia do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze znad Europy Zachodniej. Dzięki temu początkowo na południu i zachodzie, a w niedzielę niemal w całym kraju odczujemy kilkustopniowe ocieplenie.

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Pochmurnie i deszczowo będzie jedynie na północnym wschodzie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 14-15 st. C na północnym wschodzie do 18-19 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Niedziela zapowiada się pogodnie. Więcej chmur, lokalnie z silnymi zamgleniami i mgłami, pojawi się tylko nad ranem. Termometry pokażą od 16-17 st. C na północnym wschodzie do 18-20 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky