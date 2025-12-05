Trudne warunki na drogach. Obowiązują żółte alarmy

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Żółte alarmy obowiązują w województwach:
- dolnośląskim, w południowych powiatach;
- opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, strzeleckim;
- śląskim, poza powiatami północnymi;
- małopolskim, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim.
W tych powiatach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 8 rano w piątek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Ostrzeżenia wydano dla województw:
- warmińsko-mazurskiego;
- pomorskiego, w powiatach: chojnickim, kościerskim, kartuskim, gdańskim, nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim;
- podlaskiego, poza powiatami południowymi;
- kujawsko-pomorskiego;
- mazowieckiego, w powiatach: ostrowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim, mławskim, ciechanowskim, płońskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, szydłowieckim, przysuskim;
- łódzkiego;
- świętokrzyskiego;
- małopolskiego, poza powiatami południowymi;
- śląskiego, poza powiatami południowymi;
- opolskiego, w powiatach: strzeleckim, oleskim, kluczborskim;
- wielkopolskiego, w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, tureckim, konińskim, Konin, kolskim, słupeckim, gnieźnieńskim;
Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m.
Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w piątek.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
