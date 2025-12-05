Trudne warunki na drogach. Obowiązują żółte alarmy

Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy obowiązują w województwach:

dolnośląskim , w południowych powiatach;

opolskim , w powiatach: nyskim, prudnickim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, strzeleckim;

śląskim , poza powiatami północnymi;

małopolskim, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim.

W tych powiatach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 8 rano w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Ostrzeżenia wydano dla województw:

warmińsko-mazurskiego ;

pomorskiego , w powiatach: chojnickim, kościerskim, kartuskim, gdańskim, nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim;

podlaskiego , poza powiatami południowymi;

kujawsko-pomorskiego ;

mazowieckiego , w powiatach: ostrowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim, mławskim, ciechanowskim, płońskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, szydłowieckim, przysuskim;

łódzkiego ;

świętokrzyskiego ;

małopolskiego , poza powiatami południowymi;

śląskiego , poza powiatami południowymi;

opolskiego , w powiatach: strzeleckim, oleskim, kluczborskim;

wielkopolskiego, w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, tureckim, konińskim, Konin, kolskim, słupeckim, gnieźnieńskim;

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP