Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Tu może być niebezpiecznie. IMGW ostrzega

Zima, gęsta mgła
Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą, która może ograniczyć widzialność na drogach. Obowiązują również żółte alarmy przed roztopami. Zobacz, gdzie uważać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

  • małopolskim, w powiatach: proszowickim, krakowskim, Kraków, dąbrowskim;
  • świętokrzyskim, w powiatach: ostrowieckim, kieleckim, Kielce, opatowskim, sandomierskim, staszowskim, buskim, kazimierskim;
  • podkarpackim, w powiatach: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim.

Lokalnie obserwuje się i nadal prognozuje gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wynosi poniżej 200 metrów.

Alarmy pozostaną w mocy do godziny 9.30 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami obowiązują w województwie małopolskim, w powiatach: nowotarskim i tatrzańskim.

W powiatach tych prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Okresami mogą wystąpić słabe opady deszczu. Alarmy będą w mocy od poniedziałku od godziny 10 do środy do godz. 18.

Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą i roztopami
Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą i roztopami
Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła
Jak powstaje mgła
Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Autorka/Autor: jzb

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
IMGWmgła
Czytaj także:
Może padać deszcz
Na termometrach nawet 12 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Francja
Ponad 20 stopni. W kalendarzu jesień, na termometrach wiosna
Pożar w północno-zachodniej Hiszpanii
Ciemna substancja, przypominająca smołę, leci z kranów
shutterstock_1376981363_1
Naukowcy: takie słowa łatwiej zapamiętać
Nauka
Mgły nocą
Ta część kraju będzie silnie zamglona
Prognoza
Tak wygląda pingwin przylądkowy (Spheniscus demersus)
Masowa śmierć pingwinów. Naukowcy odkryli jej przyczynę
Nauka
Żaba Pelophylax nigromaculatus zjada szerszenia
"To ​​odkrycie jest zarówno wyjątkowe, jak i ekscytujące"
Nauka
Uwaga na roztopy
Alarmy w dwóch powiatach
Prognoza
W Australii zapanowały ponad 40-stopniowe upały
Tydzień upałów. Było prawie 45 stopni
Bóbr pojawił się w hrabstwie Norfolk w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 400 lat
Przeglądał nagrania. Zobaczył coś, czego nie widziano setki lat
Pogoda na 16 dni
Temperatura wymknie się normom. Pogoda na 16 dni
Prognoza
Erupcja wulkanu Kilauea zniszczyła kamerę
Tefra pochłania kamerę. Widać to na nagraniu
Później przebiegało już całe stado
Pierwszy odważnie, drugi z rezerwą. Tak żubry przechodziły przez jezdnię
TVN24
Ryś europejski (lynx lynx)
Nie będą musiały jeździć setek kilometrów
Polska
Mgła, mgły, droga, samochody
Tu nadal zalegają mgły. W mocy żółte alarmy
Prognoza
Miejscowość Koolewong w Australii po pożarze
Wrócili do domów po pożarach. Zastali na miejscu zgliszcza
Zniszczony most w Anochori w Grecji
Znów zalało ich wioskę. "To stało się absurdem"
Zima bez śniegu, pochmurno,
Miejscami aura dopisze. Pogoda na dziś
Prognoza
Indonezja
Plądrowali sklepy, bo nie mieli co jeść. "Pomoc nadeszła zbyt późno"
Pochmurna, mglista, chłodna noc
Noc przyniesie zamglenia, przydadzą się parasole
Prognoza
Choco
Zniknął w 2021 roku. Odnalazł się tysiące kilometrów od domu
Jedno z wysypisk śmieci w Ghanie
Nielegalny recykling zanieczyszcza powietrze. "Niepodważalne, długofalowe skutki"
Smog
Jesień, chłód, deszcz, pogoda
Gigantyczna anomalia temperatury. Jak ciepło się zrobi?
Prognoza
Pożary buszu w Australii
Pożar przeskoczył rzekę. "Jest za późno na ucieczkę"
Śnieg w Waszyngtonie D. C.
Pierwsze takie opady śniegu od lat. Liczne utrudnienia
Mgła na lotnisku w Krakowie
Mgła w Krakowie. Przekierowane loty
Polska
Erupcja wulkanu Pinatubo, Filipiny, 12.06.1991 r. Zdjęcie wykonane w pobliskiej bazie lotniczej Clark
Tej katastrofy nie przewidzimy. Drzemie pod powierzchnią Ziemi
Agnieszka Stradecka
Zniszczenia po starcie rakiety SpaceX
Szafki spadły ze ścian. Wszystko przez SpaceX
Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Przenoszą liczne choroby. Zadomawiają się w Holandii
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
IMGW ostrzega. Tam warunki będą trudne
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom