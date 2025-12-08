Tu może być niebezpiecznie. IMGW ostrzega

Pogoda na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

małopolskim , w powiatach: proszowickim, krakowskim, Kraków, dąbrowskim;

świętokrzyskim , w powiatach: ostrowieckim, kieleckim, Kielce, opatowskim, sandomierskim, staszowskim, buskim, kazimierskim;

podkarpackim, w powiatach: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim.

Lokalnie obserwuje się i nadal prognozuje gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wynosi poniżej 200 metrów.

Alarmy pozostaną w mocy do godziny 9.30 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami obowiązują w województwie małopolskim, w powiatach: nowotarskim i tatrzańskim.

W powiatach tych prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Okresami mogą wystąpić słabe opady deszczu. Alarmy będą w mocy od poniedziałku od godziny 10 do środy do godz. 18.

Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą i roztopami Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP