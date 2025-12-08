Tu może być niebezpiecznie. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- małopolskim, w powiatach: proszowickim, krakowskim, Kraków, dąbrowskim;
- świętokrzyskim, w powiatach: ostrowieckim, kieleckim, Kielce, opatowskim, sandomierskim, staszowskim, buskim, kazimierskim;
- podkarpackim, w powiatach: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim.
Lokalnie obserwuje się i nadal prognozuje gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wynosi poniżej 200 metrów.
Alarmy pozostaną w mocy do godziny 9.30 w poniedziałek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami obowiązują w województwie małopolskim, w powiatach: nowotarskim i tatrzańskim.
W powiatach tych prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Okresami mogą wystąpić słabe opady deszczu. Alarmy będą w mocy od poniedziałku od godziny 10 do środy do godz. 18.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: jzb
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock