Trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega

Prognoza na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, iławskim, nowomiejskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, brodnickim, rypińskim, golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek, aleksandrowskim, radziejowskim;

wielkopolskim, w powiatach: konińskim, Konin, kolskim.

W tych miejscach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 10 w poniedziałek.

Meteo 2 Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP