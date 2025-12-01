Trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Żółte alarmy przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:
- pomorskim, w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, iławskim, nowomiejskim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, brodnickim, rypińskim, golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek, aleksandrowskim, radziejowskim;
- wielkopolskim, w powiatach: konińskim, Konin, kolskim.
W tych miejscach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Ostrzeżenia są ważne do godziny 10 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
