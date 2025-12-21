Ostrzeżenia IMGW. Trudne warunki przez całą noc

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, dzierżoniowskim, ząbkowickim;

opolskim , w powiatach: nyskim, prudnickim, głubczyckim;

śląskim , w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim;

małopolskim , w całym województwie poza powiatami północnymi i powiatem tatrzańskim;

podkarpackim, w południowej części województwa.

W powyższych regionach prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić poniżej 200 metrów.

Alarmy wygasną w poniedziałek o godzinie 10.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

