Ostrzeżenia IMGW. Trudne warunki przez całą noc

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, dzierżoniowskim, ząbkowickim;
- opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, głubczyckim;
- śląskim, w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim;
- małopolskim, w całym województwie poza powiatami północnymi i powiatem tatrzańskim;
- podkarpackim, w południowej części województwa.
W powyższych regionach prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić poniżej 200 metrów.
Alarmy wygasną w poniedziałek o godzinie 10.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: ast
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock