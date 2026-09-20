Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Ochłodzenie będzie drastyczne. Wysoko w górach może spaść śnieg

|
Śnieg na gałęziach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wraz z początkiem nowego tygodnia pożegnamy letnią pogodę. Do kraju spłynie powietrze znad Morza Norweskiego. Temperatura miejscami ledwie przekroczy 10 stopni, a odczuwalnie za sprawą wiatru będzie nam jeszcze chłodniej. Taki spadek temperatury może skutkować pojawieniem się śniegu wysoko w górach.

W poniedziałek znajdziemy się w tak zwanej tylnej części niżu Bea, z centrum ulokowanym nad północno-zachodnią Rosją. Będziemy po przejściu głównego frontu chłodnego, w strefie oddziaływania drugorzędnych frontów chłodnych. Z północnego zachodu i północy napływać będzie zdecydowanie chłodniejsze powietrze, którego obszarem źródłowym jest północno-wschodnia część Morza Norweskiego. Spływ chłodnego powietrza umożliwia również rozbudowujący się w rejonie Wysp Brytyjskich wyż Zander, jednocześnie zwiększający różnicę baryczną w naszym rejonie - stąd porywisty wiatr powieje w całym kraju.

>>> CZYTAJ TEŻ: Ostrzeżenia IMGW w całym kraju

Temperatura mocno spadnie, w górach pojawi się ryzyko śniegu

Tego dnia zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu (do 2-7 litrów wody na metr kwadratowy). Lokalnie, głównie we wschodniej połowie kraju, ale także na Pomorzu Gdańskim, możliwe są rozproszone burze z intensywniejszym deszczem do 10-20 l/mkw. Termometry pokażą od 13-15 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum do 16-17 st. C na zachodzie.

Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę. Podczas burzy oraz w rejonie górskim i w pasie wybrzeża powieje znacznie silniej - porywy osiągną do około 80 km/h. Temperatura odczuwalna będzie jednak znacznie niższa, osiągnie 7-10 st. C. Dodatkowo w szczytowych partiach Tatr prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu.

Klatka kluczowa-713485
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Znowu mogą pojawić się burze

We wtorek utrzyma się zachmurzenie zmienne ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami deszczu. Na krańcach wschodnich nie można wykluczyć pojedynczych burz. Opady nie są prognozowane jedynie na krańcach zachodnich kraju. Na termometrach zobaczymy od 14-15 st. C na wschodzie i w centrum do 17-18 st. C na zachodzie. Powieje północny, przeważnie umiarkowany wiatr, tylko okresami dość silny z porywami do 30-50 km/h.

Miejscami będzie tylko 13 stopni

Środa zapowiada się pogodnie jedynie na zachodzie. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie zmienne ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą od 15 st. C na wschodzie i w centrum do 16-18 st. C na zachodzie. Wiatr powieje przeważnie z północnego zachodu, będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-713473
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

W czwartek pogoda aura zapanuje na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju pojawi się więcej chmur ze zmiennymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15-16 st. C w przeważającej części kraju, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Piątek przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże ze ryzykiem przelotnych, słabych opadów deszczu na północy i w centrum kraju. Na południu będzie dość pogodnie. Termometry pokażą od 13-15 st. C na wschodzie i w centrum do 16-17 st. C na zachodzie. Nadciągnie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr.

Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogodyŚnieg
Czytaj także:
Burze
Gdzie jest burza? Tutaj pogoda mocno się pogorszyła
Prognoza
Silny wiatr
Alert RCB. "Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami"
Polska
Silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW dla całego kraju
Prognoza
Deszczowe ulice Tokio przed przejściem tajfunu Dujuan
Dujuan sunie na Japonię. Odwołane loty, skrócone imprezy
Świat
Wiewiórka pospolita
Wiewiórki pozbawiły ich prądu. "Dla chcącego nic trudnego"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: czeka nas "twardy reset"
Prognoza
Kolumny dymu nad dystryktem Coimbra w Portugalii
Rozległy pożar w Portugalii. Ranni strażacy
Świat
Wiatr, parasol
Strefa burz i opadów nad Polską. Niesie bardzo silny wiatr
Prognoza
Dym z pożarów w Indonezji znacznie pogorszył jakość powietrza w Singapurze
Duszą się dymem z pożarów w innym kraju
Świat
Likaon pstry
Trzej bracia pobili rekord podczas poszukiwań partnerek
Ciekawostki
Burza, piorun
Prognoza zagrożeń IMGW. Mogą obowiązywać we wszystkich województwach
Polska
Rekin, żarłacz biały, płetwa rekina
"Nadzwyczajny krok". Chcą uśmiercenia rekina
Świat
W budynku uczelni kryły się pozostałości średniowiecznego zamku
Odkryli średniowieczny zamek w innym budynku
Ciekawostki
Pogoda na 5 dni
Koniec sielanki w pogodzie. Nadciągają chłód, wiatr i deszcz
Prognoza
Puma na ulicach San Francisco
Poruszenie na ulicach San Francisco. "To było trochę szalone"
Świat
Pelikan pojawił się u weterynarzy
Ptak zapukał do drzwi po pomoc. Lepiej trafić nie mógł
Świat
Floridia, Sycylia, 28 sierpnia 2026
Najlepsze kierunki na lato 2100. Nowa wakacyjna mapa Europy
Agnieszka Stradecka
Dzień bez deszczu w Bukowinie Tatrzańskiej
Od marca wpadło ponad 50 osób. Tak działa Cyber Ranger
Polska
Chile
Ciemne kłęby dymu nad ośnieżonymi szczytami. Skąd się wzięły
Świat
Opady w USA
Zagrożenie ulewami i burzami. Amerykańscy meteorolodzy ostrzegają
Świat
Łachy piaskowe na rzece Araguaia w Brazylii
Dwa promy zamiast jednego. Wszystko przez suszę
Świat
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
Z wraku wydobyto trzy ofiary. Los ponad setki osób jest nieznany
Świat
Ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą
Zajrzą w atmosferę z ziemi i z kosmosu. W ten sposób zobaczą więcej
Świat
Wstawiony szop leżał w kontenerze za browarem
Leżał w śmieciach, nie ruszał się. Znaleźli pijanego szopa
Świat
Opady śniegu
Żegnamy się z latem. W tej prognozie widać śnieg
Prognoza
Leopardus tilcayo, nowo opisany gatunek dzikiego kota
Znalazł go przy drodze, po roku uznał, że coś się nie zgadza. Naukowcy o nowym gatunku
Świat
Huragan widziany z kosmosu
Tak dużo pary wodnej w atmosferze jeszcze nie było. Co się z nią stanie?
Świat
Łoś przechodzi przez pasy, Bartoszyce (Warmińsko-Mazurskie)
Łoś "zachował się lepiej niż niejeden przechodzień". Nagranie z Bartoszyc
Polska
Dzielnice Hillarys i Sorrento w Australii Zachodniej
"Rzucał nim jak rybą". Śmiertelny atak rekina
Świat
Bachus – arcydzieło Caravaggia (Michelangelo Merisi) w Galerii Uffizi we Florencji (Toskania, Włochy), 28.09.2023 r.
"Bomba wodna" nad Florencją. Obraz Caravaggia w strugach deszczu
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom