Prognoza Ochłodzenie będzie drastyczne. Wysoko w górach może spaść śnieg Tomasz Wakszyński |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W poniedziałek znajdziemy się w tak zwanej tylnej części niżu Bea, z centrum ulokowanym nad północno-zachodnią Rosją. Będziemy po przejściu głównego frontu chłodnego, w strefie oddziaływania drugorzędnych frontów chłodnych. Z północnego zachodu i północy napływać będzie zdecydowanie chłodniejsze powietrze, którego obszarem źródłowym jest północno-wschodnia część Morza Norweskiego. Spływ chłodnego powietrza umożliwia również rozbudowujący się w rejonie Wysp Brytyjskich wyż Zander, jednocześnie zwiększający różnicę baryczną w naszym rejonie - stąd porywisty wiatr powieje w całym kraju.

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Temperatura mocno spadnie, w górach pojawi się ryzyko śniegu

Tego dnia zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu (do 2-7 litrów wody na metr kwadratowy). Lokalnie, głównie we wschodniej połowie kraju, ale także na Pomorzu Gdańskim, możliwe są rozproszone burze z intensywniejszym deszczem do 10-20 l/mkw. Termometry pokażą od 13-15 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum do 16-17 st. C na zachodzie.

Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę. Podczas burzy oraz w rejonie górskim i w pasie wybrzeża powieje znacznie silniej - porywy osiągną do około 80 km/h. Temperatura odczuwalna będzie jednak znacznie niższa, osiągnie 7-10 st. C. Dodatkowo w szczytowych partiach Tatr prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Znowu mogą pojawić się burze

We wtorek utrzyma się zachmurzenie zmienne ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami deszczu. Na krańcach wschodnich nie można wykluczyć pojedynczych burz. Opady nie są prognozowane jedynie na krańcach zachodnich kraju. Na termometrach zobaczymy od 14-15 st. C na wschodzie i w centrum do 17-18 st. C na zachodzie. Powieje północny, przeważnie umiarkowany wiatr, tylko okresami dość silny z porywami do 30-50 km/h.

Miejscami będzie tylko 13 stopni

Środa zapowiada się pogodnie jedynie na zachodzie. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie zmienne ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą od 15 st. C na wschodzie i w centrum do 16-18 st. C na zachodzie. Wiatr powieje przeważnie z północnego zachodu, będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W czwartek pogoda aura zapanuje na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju pojawi się więcej chmur ze zmiennymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15-16 st. C w przeważającej części kraju, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Piątek przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże ze ryzykiem przelotnych, słabych opadów deszczu na północy i w centrum kraju. Na południu będzie dość pogodnie. Termometry pokażą od 13-15 st. C na wschodzie i w centrum do 16-17 st. C na zachodzie. Nadciągnie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr.