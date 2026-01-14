Opady powodujące gołoledź. Tak będą wędrować nad Polską

Wędrówka strefy opadów marznących nad Polską Źródło: ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek nad Polską przemieszczać się ma strefa opadów marznących, powodujących niebezpieczną gołoledź. W dużej części kraju od rana obowiązują ostrzeżenia IMGW - miejscami nawet drugiego stopnia. Wydany został także alert RCB.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Opady śniegu i gołoledź. Tu trzeba uważać

Komu zagrozi gołoledź

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, we wtorek rano opady marznące występowały w pasie od Pomorza, przez Kujawy i wschodnią Wielkopolskę, aż po Śląsk. Strefa przesuwa się na południowy wschód. Według prognoz około godziny 12 dotrze do linii Gdańsk - Płock - Kielce, a następnie około 15-16 do Warszawy. We wschodnich częściach Polski w drugiej części dnia prognozowane są natomiast opady śniegu.

Wędrówkę strefy opadów przedstawia poniższa animacja.

Wędrówka strefy opadów marznących nad Polską Źródło: ventusky.com