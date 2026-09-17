Uwaga na gęste mgły. Ostrzeżenia IMGW w pięciu województwach
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęste mgły
Synoptycy prognozują wystąpienie gęstej mgły w województwach:
- lubelskim;
- podkarpackim;
- małopolskim (z wyjątkiem powiatów tatrzańskiego i olkuskiego);
- mazowieckim, w powiatach: garwolińskim, kozienickim, zwoleńskim i lipskim;
- świętokrzyskim (z wyjątkiem powiatów: włoszczowskiego, koneckiego, skarżyskiego i starachowickiego).
Zjawisko może ograniczać widzialność na odległość poniżej 200 metrów. Należy się go spodziewać między godziną 21 w czwartek a godziną 10 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.