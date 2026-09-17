Prognoza Uwaga na gęste mgły. Ostrzeżenia IMGW w pięciu województwach Oprac. Damian Dziugieł |

Prognoza pogody na czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęste mgły

Synoptycy prognozują wystąpienie gęstej mgły w województwach:

lubelskim ;

podkarpackim ;

małopolskim (z wyjątkiem powiatów tatrzańskiego i olkuskiego);

mazowieckim , w powiatach: garwolińskim, kozienickim, zwoleńskim i lipskim;

świętokrzyskim (z wyjątkiem powiatów: włoszczowskiego, koneckiego, skarżyskiego i starachowickiego).

Zjawisko może ograniczać widzialność na odległość poniżej 200 metrów. Należy się go spodziewać między godziną 21 w czwartek a godziną 10 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.