Gdzie jest burza? Zaczęło grzmieć w części kraju
Jak opisuje nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, w chłodnej masie powietrza i w strefie frontu atmosferycznego rozciągającego się nad wschodnią Polską kłębią się chmury. Pada deszcz, a miejscami grzmi.
Gdzie jest burza?
Około godziny 14 grzmi w województwach:
- na pograniczu województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, w pasie Ełk - Suchowola - Sokółka. Zmierzają na południowy wschód;
- lubelskim, w rejonie Kazimierza Dolnego, Poniatowej, Nałęczowa i Hrubieszowa.
Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i wiatr w porywach do 70-80 kilometrów na godzinę. Miejscami może padać grad.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl