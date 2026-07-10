Prognoza Gdzie jest burza? Zaczęło grzmieć w części kraju Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Jak opisuje nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, w chłodnej masie powietrza i w strefie frontu atmosferycznego rozciągającego się nad wschodnią Polską kłębią się chmury. Pada deszcz, a miejscami grzmi.

Gdzie jest burza?

Około godziny 14 grzmi w województwach:

na pograniczu województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego , w pasie Ełk - Suchowola - Sokółka. Zmierzają na południowy wschód;

lubelskim, w rejonie Kazimierza Dolnego, Poniatowej, Nałęczowa i Hrubieszowa.

Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i wiatr w porywach do 70-80 kilometrów na godzinę. Miejscami może padać grad.

Mapa i radar burz