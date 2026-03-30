Dwie strefy opadów nad Polską. Jedna sięga Mazowsza

Pojawi się deszcz
Prezenter pogody Tomasz Zubilewicz o strefach opadów nad Polską
Źródło: TVN24
Pogoda w Polsce. Nowy tydzień przyniósł deszcz w części kraju. Prezenter pogody Tomasz Zubilewicz wyjaśnił na antenie TVN24, że w poniedziałek mamy do czynienia z dwiema strefami opadów. Deszczowo ma być także w kolejnych dniach.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w nocy z niedzieli na poniedziałek na pogodę w Polsce najmocniej wpływał klin wyżu znad Atlantyku. W dzień zaczęła go jednak dominować zatoka niskiego ciśnienia znad Morza Norweskiego, niosąca wzrost zachmurzenia i opady.

Zdonek poinformował, że rano strefa frontowa z deszczem zbliżyła się do zachodniej granicy Polski, a następnie wkroczyła na teren naszego kraju. W województwach zachodnich objawiła się słabymi opadami deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy.

Druga strefa opadów

Nie jest to jednak jedyna strefa opadów, z którą mamy do czynienia w poniedziałek. Jak wyjaśnił na antenie TVN24 prezenter pogody Tomasz Zubilewicz, pada także w innej części kraju.

- Mamy dwie strefy opadów, jedna rozciąga się nad województwami zachodnimi, a drugi od Małopolski i Podkarpacia po południową część Mazowsza - powiedział Zubilewicz. Podobnie jak na zachodzie może tu spaść od 1 do 5 l/mkw.

Prognozowane opady w Polsce w poniedziałek
Nasz synoptyk Damian Zdonek prognozuje opady również w kolejnych dniach. Jak informuje, we wtorek słabo (1-5 l/mkw.) popada na zachodzie oraz miejscami na wschodzie. W środę na wschodzie, a zwłaszcza południowym wschodzie mocniej zaznaczy się wpływ niżu śródziemnomorskiego. W środę spodziewane są tam nieco większe opady rzędu 5-10 l/mkw., a ma padać także w czwartek.

W poniedziałek w Polsce pada nie tylko deszcz, ale także śnieg. Miejscami opady są na tyle intensywne, że ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
