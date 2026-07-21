Prognoza Burze. Ostrzeżenia IMGW. W tych regionach należy uważać Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami zostały wydane w województwach:

podlaskim , w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, monieckim, sokólskim, grajewskim, łomżyńskim, Łomża;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim, piskim, giżyckim, mrągowskim, węgorzewskim, kętrzyńskim, bartoszyckim.

W powiatach tych miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do 20, lokalnie około 30 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru w czasie wyładowań mogą rozwijać prędkość do 60 kilometrów na godzinę, niewykluczone będą też opady drobnego gradu.

Alarmy będą ważne do godziny 20 we wtorek.

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Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.