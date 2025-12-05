Nietypowy gość w Kołobrzegu. "Po prostu odpoczywa"

Martwa foka na plaży w Ustce Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt 24

W czwartek port morski w Kołobrzegu odwiedził nietypowy gość. Do kanału portowego wpłynęła foka, która później przedostała się na brzeg. Widok ssaka "wypoczywającego" na chodniku przy porcie zwrócił uwagę znajdujących się w pobliżu osób, którzy natychmiast poinformowali kierownictwo portu. Na miejsce zostali wezwani eksperci z Błękitnego Patrolu WWF.

- Szczęśliwie to okres posezonowy, więc jest niewielu turystów, którzy by podchodzili robić zdjęcia. Młoda foka po prostu odpoczywa - powiedział Sebastian Barszczewski, lokalny Lider Błękitnego Patrolu.

Foka wypłynęła na brzeg w porcie w Kołobrzegu Źródło: Zofia Strzelecka

"Coraz częstszy widok"

Barszczewski przekazał, że wolontariusze Błękitnego Patrolu obserwowali fokę z bezpiecznej odległości, by jej nie stresować. Byli również w stałym kontakcie z władzami portu. Zdaniem eksperta jest to młode zwierzę, przypuszczalnie tegoroczna lub roczna foka, które często można spotkać w okresie jesienno-zimowym.

"To coraz częstszy widok na naszym wybrzeżu, bo populacja tych sympatycznych zwierząt rośnie" - napisały władze portu morskiego w Kołobrzegu.

Lider Błękitnego Patrolu WWF dodaje, że w tym roku na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego młode foki często skręcają na wypoczynek. - Zwykle jest to tak, że jak urodzą się w okolicy lutego, to w okresie letnim podrastają najbardziej i potem można je spotkać - tłumaczy.

Jak zachować się, kiedy spotkamy fokę

Kiedy spotykamy fokę na bałtyckiej plaży, albo w innym nietypowym miejscu jak na przykład w marinie w Kołobrzegu - pamiętajmy aby do niej nie podchodzić, zachowując co najmniej 50-metrowy dystans, i zachowywać się w miarę cicho aby jej nie spłoszyć. Najprawdopodobniej wyszła na brzeg aby odpocząć. Bardzo ważne jest też, aby trzymać też czworonogi na smyczy i powiadomić Błękitny Patrol WWF - radzą eksperci.

Foka wypłynęła na brzeg w porcie w Kołobrzegu Źródło: Zofia Strzelecka

Foka wypłynęła na brzeg w porcie w Kołobrzegu Źródło: Zofia Strzelecka

Autorka/Autor: fw Źródło: WWF, TVN24. miastokolobrzeg.pl Źródło zdjęcia głównego: Zofia Strzelecka