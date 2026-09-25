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W weekend "kolosalna zmiana" w pogodzie.

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Sytuacja baryczna nad Europą
"Wielka zgodność" wśród modeli
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl
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Babie lato nadchodzi. Deszczonośny niż, który przez ostatnie dni niósł nam ponurą aurę, już wkrótce odsunie się na wschód i zaniknie. Jak tłumaczył na antenie TVN24 synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, jego miejsce zajmie wyż, a wraz z nim do Polski napłynie cieplejsze powietrze.

Piątek przywitał nas pochmurną, chłodną i deszczową aurą, jednak złota polska jesień jest już widoczna na horyzoncie. W programie "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski przekazał, że pierwsze oznaki poprawy pogody zobaczymy już w sobotę.

- Jutro ta zmiana będzie się dokonywać małymi kroczkami. To będą postępy, ale niewielkie. Natomiast w niedzielę to będzie kolosalna zmiana - powiedział.

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Pod panowaniem wyżu

Zmiana pogody związana będzie z dwoma układami barycznymi - wyżem, którego centrum znajduje się nad Niemcami, oraz ulokowanym w okolicach Islandii niżem. Układy te wspólnie będą zaciągać do Polski cieplejsze masy powietrza z południowego zachodu Europy. Prezenter wyjaśnił, że w naszych rejonach kontynentu nie mamy co liczyć na upał - 35 stopni Celsjusza prognozowane jest w Madrycie, nie w Warszawie.

- Ten niż, który psuł pogodę przez wiele dni i jeszcze dzisiaj to robi (...) będzie pod wpływem naporu suchego, ciepłego powietrza odsuwać się na wschód i stopniowo zanikać - przekazał Wasilewski, wskazując na mapę. - Główną rolę będzie mieć w pogodzie europejskiej niemiecki wyż, który z kolei przesunie się nad Polskę i dalej nad wschodnią Europę - dodał. Wyżowa aura przyniesie nam także mniej wilgoci, przez co na chwilę odpoczniemy od opadów.

Sytuacja baryczna nad Europą
Sytuacja baryczna nad Europą
Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

W prognozach nawet 25 stopni

Zmianę w pogodzie doskonale widać na wielodniowej prognozie temperatury dla środkowej Polski, opartej o dane z różnych modeli. Prezenter przekazał, że chociaż w pewnym momencie poszczególne scenariusze "się rozjeżdżają", prognozy na kolejne dni kształtują się bardzo podobnie.

- Jest wielka zgodność do końca września i na początku października. (...) O ile dzisiaj, tak jak na przykład w Warszawie, to jest około 15 stopni, to tutaj z każdym następnym dniem ociepla się, ociepla i na koniec września i na początek października na termometrach jest około 23 stopni - powiedział. 

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Wasilewski dodał, że w południowej Polsce niewykluczone będzie nawet 25 stopni Celsjusza. Według modeli ciepło ma utrzymywać się co najmniej do 3.10, czyli przyszłej soboty. Co będzie działo się w pogodzie później wciąż pozostaje pod znakiem zapytania - niewykluczone będzie ochłodzenie.

- Możemy być pewni, że przyszły tydzień [przyniesie - red.] po weekendzie duże ocieplenie (...) Modele meteorologiczne konsekwentnie liczą takie ciepło na przyszły tydzień, mamy duże szanse na piękne babie lato po niedzieli - podsumował.

Temperatura w centralnej Polsce w kolejnych dniach
Temperatura w centralnej Polsce w kolejnych dniach
Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl
Źródło: TVN24
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyPolska
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