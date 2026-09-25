W weekend "kolosalna zmiana" w pogodzie.

"Wielka zgodność" wśród modeli Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl

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Piątek przywitał nas pochmurną, chłodną i deszczową aurą, jednak złota polska jesień jest już widoczna na horyzoncie. W programie "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski przekazał, że pierwsze oznaki poprawy pogody zobaczymy już w sobotę.

- Jutro ta zmiana będzie się dokonywać małymi kroczkami. To będą postępy, ale niewielkie. Natomiast w niedzielę to będzie kolosalna zmiana - powiedział.

Pod panowaniem wyżu

Zmiana pogody związana będzie z dwoma układami barycznymi - wyżem, którego centrum znajduje się nad Niemcami, oraz ulokowanym w okolicach Islandii niżem. Układy te wspólnie będą zaciągać do Polski cieplejsze masy powietrza z południowego zachodu Europy. Prezenter wyjaśnił, że w naszych rejonach kontynentu nie mamy co liczyć na upał - 35 stopni Celsjusza prognozowane jest w Madrycie, nie w Warszawie.

- Ten niż, który psuł pogodę przez wiele dni i jeszcze dzisiaj to robi (...) będzie pod wpływem naporu suchego, ciepłego powietrza odsuwać się na wschód i stopniowo zanikać - przekazał Wasilewski, wskazując na mapę. - Główną rolę będzie mieć w pogodzie europejskiej niemiecki wyż, który z kolei przesunie się nad Polskę i dalej nad wschodnią Europę - dodał. Wyżowa aura przyniesie nam także mniej wilgoci, przez co na chwilę odpoczniemy od opadów.

Sytuacja baryczna nad Europą Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

W prognozach nawet 25 stopni

Zmianę w pogodzie doskonale widać na wielodniowej prognozie temperatury dla środkowej Polski, opartej o dane z różnych modeli. Prezenter przekazał, że chociaż w pewnym momencie poszczególne scenariusze "się rozjeżdżają", prognozy na kolejne dni kształtują się bardzo podobnie.

- Jest wielka zgodność do końca września i na początku października. (...) O ile dzisiaj, tak jak na przykład w Warszawie, to jest około 15 stopni, to tutaj z każdym następnym dniem ociepla się, ociepla i na koniec września i na początek października na termometrach jest około 23 stopni - powiedział.

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Wasilewski dodał, że w południowej Polsce niewykluczone będzie nawet 25 stopni Celsjusza. Według modeli ciepło ma utrzymywać się co najmniej do 3.10, czyli przyszłej soboty. Co będzie działo się w pogodzie później wciąż pozostaje pod znakiem zapytania - niewykluczone będzie ochłodzenie.

- Możemy być pewni, że przyszły tydzień [przyniesie - red.] po weekendzie duże ocieplenie (...) Modele meteorologiczne konsekwentnie liczą takie ciepło na przyszły tydzień, mamy duże szanse na piękne babie lato po niedzieli - podsumował.

Temperatura w centralnej Polsce w kolejnych dniach Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl