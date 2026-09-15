Śmiertelny wypadek w polskich Tatrach
Jak poinformował ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Rafał Mikler, do wypadku doszło we wtorek. Turysta spadł z dużej wysokości, prawdopodobnie z grani pomiędzy Mylną Przełęczą a Zawratową Turnią, na wschodnią stronę. Nie udało się go uratować.
Zmienne warunki na szlakach w Tatrach
Wypadek zgłosili turyści idący na Zawrat, którzy znajdowali się powyżej Zmarzłego Stawu. Ze wstępnych informacji wynika, że do upadku doszło z dużej wysokości. Szczegóły i okoliczności zdarzenia ustalają ratownicy.
We wtorek warunki w wyższych partiach Tatr są zmienne. Nastąpiła poprawa pogody, ale po wcześniejszych opadach szlaki miejscami są mokre, śliskie i błotniste, a w partiach szczytowych występuje niski pułap chmur ograniczający widoczność.
Źródło: PAP