Polska Śmiertelny wypadek w polskich Tatrach Oprac. Agnieszka Stradecka |

Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformował ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Rafał Mikler, do wypadku doszło we wtorek. Turysta spadł z dużej wysokości, prawdopodobnie z grani pomiędzy Mylną Przełęczą a Zawratową Turnią, na wschodnią stronę. Nie udało się go uratować.

Zmienne warunki na szlakach w Tatrach

Wypadek zgłosili turyści idący na Zawrat, którzy znajdowali się powyżej Zmarzłego Stawu. Ze wstępnych informacji wynika, że do upadku doszło z dużej wysokości. Szczegóły i okoliczności zdarzenia ustalają ratownicy.

We wtorek warunki w wyższych partiach Tatr są zmienne. Nastąpiła poprawa pogody, ale po wcześniejszych opadach szlaki miejscami są mokre, śliskie i błotniste, a w partiach szczytowych występuje niski pułap chmur ograniczający widoczność.