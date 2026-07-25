Polska Setki fok na plaży w Mikoszewie. "To niecodzienny widok" Krzysztof Posytek |

Setki fok na plaży w Mikoszewie Źródło wideo: Hello Mierzeja Źródło zdj. gł.: Hello Mierzeja

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"To niecodzienny widok! Udało nam się uchwycić setki fok wygrzewających się na Foczej Wyspie" - napisali autorzy nagrania na profilu "Hello Mierzeja" w mediach społecznościowych.

Jak zaznaczyli autorzy profilu, fok było wyjątkowo dużo i takiego widoku nie ogląda się codziennie. "Słodziaki odpoczywają tuż przy ujściu Wisły" - dodał profil. W relacji dodano też, że to jeden z tych momentów, które pokazują, jak niezwykła potrafi być natura na polskim wybrzeżu.

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Foki w Bałtyku

W Bałtyku występują trzy gatunki fok. Najczęściej spotykana na polskim wybrzeżu jest foka szara. Choć jej populację szacuje się na około 30 tysięcy sztuk, wciąż uważana jest za gatunek zagrożony. Ponadto w Bałtyku żyją foka obrączkowana, na którą rzadko można się natknąć w Polsce, oraz foka pospolita, która mimo nazwy jest najrzadziej spotykanym gatunkiem.