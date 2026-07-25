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Setki fok na plaży w Mikoszewie. "To niecodzienny widok"

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Setki fok na plaży w Mikoszewie
Setki fok na plaży w Mikoszewie
Źródło wideo: Hello Mierzeja
Źródło zdj. gł.: Hello Mierzeja
W piątek na plaży w Mikoszewie w województwie pomorskim pojawiły się setki fok. Ogromną liczbę zwierząt wygrzewającą się na plaży udało się uchwycić na nagraniu.

"To niecodzienny widok! Udało nam się uchwycić setki fok wygrzewających się na Foczej Wyspie" - napisali autorzy nagrania na profilu "Hello Mierzeja" w mediach społecznościowych.

Jak zaznaczyli autorzy profilu, fok było wyjątkowo dużo i takiego widoku nie ogląda się codziennie. "Słodziaki odpoczywają tuż przy ujściu Wisły" - dodał profil. W relacji dodano też, że to jeden z tych momentów, które pokazują, jak niezwykła potrafi być natura na polskim wybrzeżu.

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Foki w Bałtyku

W Bałtyku występują trzy gatunki fok. Najczęściej spotykana na polskim wybrzeżu jest foka szara. Choć jej populację szacuje się na około 30 tysięcy sztuk, wciąż uważana jest za gatunek zagrożony. Ponadto w Bałtyku żyją foka obrączkowana, na którą rzadko można się natknąć w Polsce, oraz foka pospolita, która mimo nazwy jest najrzadziej spotykanym gatunkiem.

Źródło: Hello Mierzeja, Fokarium
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Tagi:
fokaMorze Bałtyckie
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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