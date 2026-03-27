Zima wróciła do Polski. "Robi wrażenie"

Zima wróciła do Polski Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od czwartku nad Polską wędruje front atmosferyczny niosący intensywne opady deszczu i śniegu. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, najwięcej deszczu spadło w Katowicach (woj. śląskie), Krośnie (woj. podparpackie), Wojnowicach (woj. opolskie) i Błatni (woj. śląskie). Z kolei kilkadziesiąt centymetrów białego puchu dosypało np. na Kasprowym Wierchu. Porządnie zabieliło się także w Zakopanem, gdzie śnieg prószy także w piątek.

- Noc zmieniła kompletnie wszystko. 15 centymetrów napadało już w Zakopanem. To cały czas się dzieje (...). Zakopane zrobiło się zupełnie białe - relacjonował reporter TVN24 Maciej Stasiński.

"Robi wrażenie"

Śniegu porządnie dosypało w górach. Po czwartkowych opadach na Kasprowym Wierchu i w Dolinie Pięciu Stawów aktualna pokrywa śnieżna wynosi ponad metr. Z zimowego krajobrazu cieszą się turyści.

- Wiosnę zostawiłam osiem godzin stąd, więc cieszę się z tego śniegu. Trochę taki powiew zimy, aczkolwiek taki opad robi wrażenie - opowiadała jedna z turystek z Zakopanego.

Dla osób przebywających na południu kraju od początku tygodnia każdy dzień przynosił zupełnie inne warunki.

Zima wróciła do Zakopanego Źródło: TVN24

- Przyjechaliśmy trzy dni temu i przeżywamy wszystkie cztery pory roku w tym krótkim czasie. Była wiosna, prawie lato, a dzisiaj już jest zima - powiedział jeden z wypoczywających.

Zimowy krajobraz podziwiają także mieszkańcy Beskidu Żywieckiego. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia od jednego z naszych czytelników.

Beskid Żywiecki, zima wróciła Beskid Żywiecki, zima wróciła Źródło: Baku/Kontakt24 Beskid Żywiecki, zima wróciła Źródło: Kontakt24 - Manhattan