Zima wróciła do Polski. "Robi wrażenie"

AVI Zakopane
Zima wróciła do Polski
Źródło: TVN24
Koniec marca przyniósł powrót zimowych warunków na południu Polski. Między innymi w Zakopanem od czwartku intensywnie pada śnieg. Ulice i chodniki pokryła gruba warstwa białego puchu. Na Kontakt24 otrzymaliśmy także zdjęcia z Beskidu Żywieckiego.

Od czwartku nad Polską wędruje front atmosferyczny niosący intensywne opady deszczu i śniegu. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, najwięcej deszczu spadło w Katowicach (woj. śląskie), Krośnie (woj. podparpackie), Wojnowicach (woj. opolskie) i Błatni (woj. śląskie). Z kolei kilkadziesiąt centymetrów białego puchu dosypało np. na Kasprowym Wierchu. Porządnie zabieliło się także w Zakopanem, gdzie śnieg prószy także w piątek.

- Noc zmieniła kompletnie wszystko. 15 centymetrów napadało już w Zakopanem. To cały czas się dzieje (...). Zakopane zrobiło się zupełnie białe - relacjonował reporter TVN24 Maciej Stasiński.

Zima wróciła do Polski
Źródło: TVN24

"Robi wrażenie"

Śniegu porządnie dosypało w górach. Po czwartkowych opadach na Kasprowym Wierchu i w Dolinie Pięciu Stawów aktualna pokrywa śnieżna wynosi ponad metr. Z zimowego krajobrazu cieszą się turyści.

- Wiosnę zostawiłam osiem godzin stąd, więc cieszę się z tego śniegu. Trochę taki powiew zimy, aczkolwiek taki opad robi wrażenie - opowiadała jedna z turystek z Zakopanego.

Dla osób przebywających na południu kraju od początku tygodnia każdy dzień przynosił zupełnie inne warunki.

Zima wróciła do Zakopanego
Źródło: TVN24

- Przyjechaliśmy trzy dni temu i przeżywamy wszystkie cztery pory roku w tym krótkim czasie. Była wiosna, prawie lato, a dzisiaj już jest zima - powiedział jeden z wypoczywających.

Zimowy krajobraz podziwiają także mieszkańcy Beskidu Żywieckiego. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia od jednego z naszych czytelników.

Beskid Żywiecki, zima wróciła

Beskid Żywiecki, zima wróciła
Beskid Żywiecki, zima wróciła
Źródło: Baku/Kontakt24
Beskid Żywiecki, zima wróciła
Beskid Żywiecki, zima wróciła
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl, kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
