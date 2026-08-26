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Prognoza ostrzeżeń IMGW. Powrót upału i burz. Możliwe alarmy drugiego stopnia

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Mgła, sierpień
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Asher Northland/Shutterstock
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń na kolejne dni. Z komunikatu wynika, że pod koniec tygodnia do Polski wrócą upał i burze. Sprawdź, gdzie mogą zostać wydane ostrzeżenia meteorologiczne.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń - piątek

W czwartek aura powinna być dość spokojna, ale w piątek w większości kraju mogą wystąpić burze. Synoptycy IMGW planują wydać pomarańczowe alarmy w województwie śląskim, z kolei w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim - ostrzeżenia najniższego stopnia.

Prognozy wskazują także na powrót upału. Żółte alarmy przed skwarem mogą pojawić się w części województw śląskiego i małopolskiego.

Prognoza zagrożeń - piątek
Prognoza zagrożeń - piątek
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń - sobota

Burze mogą wystąpić także w sobotę. IMGW planuje wydać żółte alarmy w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Prognoza zagrożeń - sobota
Prognoza zagrożeń - sobota
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

IMGW informuje, że ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWPolskamgła
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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