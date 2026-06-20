Polska Gwałtowne burze nad Polską. Powalone drzewa i uszkodzone dachy Krzysztof Posytek |

Warunki biometeo w sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Szprotawa24

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Sobota to kolejny burzowy dzień w naszym kraju. Jak informuje nasz synoptyk Damian Zdonek, wyładowania wkroczyły od zachodu i wędrują w głąb kraju, miejscami niosąc silny deszcz i porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał pomarańczowe alarmy przed wyładowaniami w 12 województwach. W sobotę i niedzielę na terenie całego kraju obowiązuje ponadto alert RCB.

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Dolnośląskie. Niebezpieczne zdarzenie w górach

Do godziny 18 strażacy z Dolnego Śląska przeprowadzili 180 interwencji związanych z sobotnimi burzami. Interwencje dotyczyły połamanych drzew i gałęzi, niedrożnych rowów i zalanych ulic, m.in. w Świeradowie-Zdroju. Nie było poważniejszych zdarzeń.

Pogotowie ratunkowe w Jeleniej Górze informowało o porażeniu piorunem, do którego doszło w sobotę po południu w Jakuszycach. 38-letniej kobiecie pomocy udzielili najpierw świadkowie zdarzenia, następnie ratownicy grupy GOPR Karkonosze oraz ZRM Szklarska Poręba. Poszkodowana trafiła do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej celem dalszej diagnostyki i znajdowała się w stanie stabilnym.

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Lubuskie. Połamane gałęzie na drogach

W sobotę po południu groźna pogoda nawiedziła województwo lubuskie. Dyżurny KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim poinformował, że od godziny 15 dyżurni strażacy otrzymali około 30-40 zgłoszeń dotyczących zdarzeń atmosferycznych. Załogi wyjeżdżały przede wszystkim do wiatrołomów - na drogach zalegały połamane konary.

Silna burza przetoczyła się między innymi przez miasto Szprotawa w województwie lubuskim. Portal Szprotawa24 w mediach społecznościowych opublikował zdjęcia, na których widać skutki żywiołu. Wiatr powalił drzewo i zerwał fragment dachu jednego z domów.

Bilans piątkowych burz

Groźnie w wielu rejonach Polski było już w piątek. Strażacy wyjeżdżali do interwencji głównie na zachodzie i południowym zachodzie kraju.