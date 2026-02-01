-30 stopni przy gruncie. Za nami mroźna noc

Pogoda na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Luty w całej Polsce zaczął się mroźnie. W większości Polski obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed niskimi temperaturami, które mają utrzymać się przez kilka dni.

Mróz w Polsce. Gdzie było najzimniej

Według danych IMGW noc z soboty na niedzielę była najzimniejsza na stacji synoptycznej w Kwidzynie. Temperatura spadła tam do -25 stopni Celsjusza. Wartości poniżej -20 st. C zanotowano także w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim.

Najwyższa temperatura minimalna wystąpiła na stacji na Helu - tam temperatura spadła do -7,8 st. C. Warto zauważyć, że na stacjach górskich, na Śnieżce i Kasprowym Wierchu, panowały wartości wyższe niż na nizinach.

Temperatura minimalna w nocy z soboty na niedzielę Źródło: CMM IMGW

Jeszcze niższe wartości zanotowano przy gruncie. -31 st. C pokazały termometry na wysokości 5 centymetrów nad ziemią w Suwałkach. Najwyższe wartości, -9 st. C, zanotowano natomiast w Legnicy, Raciborzu i Słubicach.

Temperatura minimalna przy gruncie w nocy z soboty na niedzielę Źródło: CMM IMGW

Źródło: IMGW CMM, tvnmeteo.pl