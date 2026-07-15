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Gdzie jest burza? W tych miejscach grzmi i pada

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Chmury burzowe
Pogoda na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gdzie jest burza? W środę 15.07 nad Polską pojawiły się wyładowania, miejscami silnie pada deszcz i grad. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, rozległa strefa intensywnych opadów deszczu oraz lokalnie burz znajduje się aktualnie na południowym zachodzie kraju i obejmuje Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk, częściowo Wielkopolskę. 

Strefa ulewnego deszczu i burz przemieszczać się będzie powoli w kierunku północnym i do południa obejmie również woj. opolskie, śląskie i małopolskie. W drugiej części dnia zagrzmi lokalnie na Podkarpaciu, Ziemi Łódzkiej, Świętokrzyskiej, Lubelszczyźnie oraz południowej części Mazowsza. - Burzom, podobnie jak wczoraj, towarzyszyć będą ulewne opady deszczu oraz opady gradu. Z uwagi na niemal stacjonarny charakter burz, sumy opadów lokalnie mogą przekroczyć 50 litrów na metr kwadratowy - dodał Zdonek. 

Przed burzami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Obecnie grzmi w województwach:

  • wielkopolskim, w okolicach Bojanowa;
  • dolnośląskim, w pobliżu Milicza;
  • opolskim, w okolicach Bierawy;
  • śląskim, w pobliżu miast i miejscowości: Racibórz, Kotlarnia, Rudno.

Burze są umiarkowane i stacjonarne. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu od 10-40 l/mkw. oraz silny wiatr, którego porywy sięgają 40-60 km/h, lokalnie 60-70 km/h.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzePolska
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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