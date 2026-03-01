Logo TVN24
Polska

Drzewo Roku 2026 w Polsce. Oto kandydaci

Dąb Józef z województwa pomorskiego
Krzywe Drzewo z Szydłowca. Dlaczego jest tak wyjątkowe
Źródło: TVN24
Poznaliśmy kandydatów w konkursie na Drzewo Roku 2026 w Polsce. W 16. edycji plebiscytu organizowanego przez Klub Gaja w szranki stanie 16 okazów z całego kraju. Zwycięzca powalczy o tytuł Europejskiego Drzewa Roku.
Drzewo Roku to konkurs organizowany przez Klub Gaja, polską organizację ekologiczną. Ma na celu zwrócenie uwagi na ciekawe drzewa, które od pokoleń są częścią lokalnej społeczności, polskiej kultury i historii. W 2026 odbywa się jego 16. edycja.

Jak skomentował profesor Zbigniew Wilczek, biolog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i członek jury, do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 49 drzew. Naukowiec przyznał, że na wyróżnienie i kwalifikację do dalszego etapu zasługiwało wiele z nich, ale ostatecznie wybrano 16 okazów.

Kandydaci na Drzewo Roku 2026 w Polsce

Wśród tegorocznych finalistów znalazło się dziewięć dębów. To Bartosz z Bartoszyc i Fusia z Sobna z województwa warmińsko-mazurskiego. Są także wielkopolskie dęby: Marcina Rożka z Wolsztyna, okaz rosnący w Grzebienisku oraz Krzysztof z Poznania. Ponadto kandydują też dąb Folwarczny z Głogowa na Dolnym Śląsku oraz dąb Staszek z mazowieckich Lasek. O zwycięstwo ubiegają się też najstarszy spośród zgłoszonych - 400-letni dąb Józef z Wierzchucina w Pomorskiem i najwyższy - 35-metrowy dąb Lubiech ze Świerzawy w Dolnośląskiem.

Dąb Józef z województwa pomorskiego
Dąb Józef z województwa pomorskiego
Źródło: Klub Gaja

Do konkursu zakwalifikowano trzy lipy drobnolistne: LipoCello z Żor w województwie śląskim oraz lipę Sobieskiego z Przeworska i Świętą Lipkę z Suchodoliny na Podkarpaciu. Na liście kandydatów znalazły się także topole: Marzanna z Grudziądza z województwa kujawsko-pomorskiego i Obrońców z Warszawy, sosna Strażniczka z Gorzowa Wielkopolskiego w województwie lubuskim oraz klon francuski Melodia Loary z Żelkowa w województwie pomorskim.

W poprzednim edycji konkursu na Drzewo Roku zwyciężył 110-letni wiąz szypułkowy z Szydłowca w województwie mazowieckim. Obecnie walczy on o tytuł europejski, który aktualnie należy do innego polskiego buka - "Serca Wzgórz Dalkowskich" z Dolnego Śląska. Zwycięzca konkursu Drzewo Roku 2026 w Polsce będzie ubiegał się o tytuł Europejskiego Drzewa Roku 2027.

Krzywe Drzewo z Szydłowca. Czy zostanie europejskim drzewem roku?
Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Klub Gaja

