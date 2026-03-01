Drzewo Roku 2026 w Polsce. Oto kandydaci

Drzewo Roku to konkurs organizowany przez Klub Gaja, polską organizację ekologiczną. Ma na celu zwrócenie uwagi na ciekawe drzewa, które od pokoleń są częścią lokalnej społeczności, polskiej kultury i historii. W 2026 odbywa się jego 16. edycja.
Jak skomentował profesor Zbigniew Wilczek, biolog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i członek jury, do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 49 drzew. Naukowiec przyznał, że na wyróżnienie i kwalifikację do dalszego etapu zasługiwało wiele z nich, ale ostatecznie wybrano 16 okazów.
Kandydaci na Drzewo Roku 2026 w Polsce
Wśród tegorocznych finalistów znalazło się dziewięć dębów. To Bartosz z Bartoszyc i Fusia z Sobna z województwa warmińsko-mazurskiego. Są także wielkopolskie dęby: Marcina Rożka z Wolsztyna, okaz rosnący w Grzebienisku oraz Krzysztof z Poznania. Ponadto kandydują też dąb Folwarczny z Głogowa na Dolnym Śląsku oraz dąb Staszek z mazowieckich Lasek. O zwycięstwo ubiegają się też najstarszy spośród zgłoszonych - 400-letni dąb Józef z Wierzchucina w Pomorskiem i najwyższy - 35-metrowy dąb Lubiech ze Świerzawy w Dolnośląskiem.
Do konkursu zakwalifikowano trzy lipy drobnolistne: LipoCello z Żor w województwie śląskim oraz lipę Sobieskiego z Przeworska i Świętą Lipkę z Suchodoliny na Podkarpaciu. Na liście kandydatów znalazły się także topole: Marzanna z Grudziądza z województwa kujawsko-pomorskiego i Obrońców z Warszawy, sosna Strażniczka z Gorzowa Wielkopolskiego w województwie lubuskim oraz klon francuski Melodia Loary z Żelkowa w województwie pomorskim.
W poprzednim edycji konkursu na Drzewo Roku zwyciężył 110-letni wiąz szypułkowy z Szydłowca w województwie mazowieckim. Obecnie walczy on o tytuł europejski, który aktualnie należy do innego polskiego buka - "Serca Wzgórz Dalkowskich" z Dolnego Śląska. Zwycięzca konkursu Drzewo Roku 2026 w Polsce będzie ubiegał się o tytuł Europejskiego Drzewa Roku 2027.
Opracował Krzysztof Posytek
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Klub Gaja