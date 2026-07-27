Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ponad sto interwencji po burzach. Grad, połamane drzewa

|
Zerwany dach w wyniku burzy we wsi Borusowa
Gradobicie w Mogilnie
Źródło wideo: M4ki, Sieć Obserwatorów Burz
Źródło zdj. gł.: PSP KRAKÓW
Poniedziałek upływa w części kraju pod znakiem burz, które związane są przechodzącym nad Polską frontem. Do strażaków z Ziemi Świętokrzyskiej, Małopolski i Podkarpacia wpłynęły pierwsze zgłoszenia dotyczące skutków gwałtownej aury.

W poniedziałek grzmi miedzy innymi w Małopolsce, na Podkarpaciu, Podlasiu, Pomorzu, Warmii i Mazurach, Śląsku i w centralnych regionach. Wyładowaniom towarzyszą obfite opady deszczu i silne porywy wiatru. Miejscami deszcz jest nawalny.

Przed niebezpieczną aurą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Osoby przebywające na południowym wschodzie kraju otrzymały też alert RCB.

Małopolskie. Uszkodzone dachy

W poniedziałek po południu rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży pożarnej kapitan Hubert Ciepły przekazał, że do godziny 14 w poniedziałek funkcjonariusze otrzymali 74 zgłoszenia dotyczące skutków burz i silnego wiatru. Najwięcej interwencji odnotowano w Krakowie - 38, Dąbrowie Tarnowskiej - 17, Proszowicach - 6 i Gorlicach - 2.

Działania strażaków polegały głównie na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z szlaków komunikacyjnych. Na skutek burz we wsi Borusowa w powiecie dąbrowskim zerwane zostały dwa dachy z budynków mieszkalnych oraz trzy zerwane częściowo z budynków gospodarczych.

Zniszczenia po burzy we wsi Borusowa
Uszkodzony dach w wyniku burzy we wsi Borusowa
Uszkodzony dach w wyniku burzy we wsi Borusowa
Źródło zdjęcia: PSP KRAKÓW
Zniszczenia po burzy we wsi Borusowa
Zniszczenia po burzy we wsi Borusowa
Źródło zdjęcia: PSP KRAKÓW
Zerwany dach w wyniku burzy we wsi Borusowa
Zerwany dach w wyniku burzy we wsi Borusowa
Źródło zdjęcia: PSP KRAKÓW
Zniszczenia po burzy we wsi Borusowa
Zniszczenia po burzy we wsi Borusowa
Źródło zdjęcia: PSP KRAKÓW
Zniszczenia po burzy we wsi Borusowa
Zniszczenia po burzy we wsi Borusowa
Źródło zdjęcia: PSP KRAKÓW

Świętokrzyskie. Zerwany dach, powalone drzewa

Strażacy z województwa świętokrzyskiego przekazali, że do godziny 14.30 w poniedziałek odnotowali 55 zdarzeń atmosferycznych. 47 interwencji dotyczyło powalonych drzew, jedna zerwanego dachu. Ponadto jedno zdarzenie dotyczyło uszkodzonego dachu budynku mieszkalnego, a sześć - uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach buskim i kazimierskim (po 26).

Podkarpackie. Ponad 70 interwencji

Jak poinformował rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Marcin Betleja, w poniedziałek podkarpaccy strażacy interweniowali ponad 70 razy w związku ze skutkami burz, które przeszły nad częścią regionu.

- Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi, drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych - przekazał Betleja. Strażak podkreślił, że w wyniku nawałnic nikt nie odniósł obrażeń.

Grad, silny wiatr, ulewy

Superkomórka burzowa przeszła w poniedziałek przez miejscowość Mogilno koło Nowego Sącza w powiecie nowosądeckim (woj. małopolskie). Przyniosła ze sobą nawalne opady deszczu, sypnęło też gradem.

Klatka kluczowa-587308
Gradobicie w Mogilnie
Źródło: M4ki, Sieć Obserwatorów Burz

W miejscowości Koniuszkowa w powiecie nowosądeckim (woj. małopolskie) sypnęło gradem. "Takich miejsc będzie zdecydowanie więcej" - napisała w mediach społecznościowych Sieć Obserwatorów Burz.

W Koniuszowej spadł grad
W Koniuszowej spadł grad
Źródło zdjęcia: annadwojak425, Sieć Obserwatorów Burz

Dywany gradu utworzyły się w miejscowości Wielopole w powiecie nowosądeckim (woj. małopolskie).

Sypnęło gradem w Wielopolu
Sypnęło gradem w Wielopolu
Źródło zdjęcia: Mania/Sieć Obserwatorów Burz

Do silnego gradobicia doszło również w Gorlicach w powiecie gorlickim (woj. małopolskie).

Źródło: tvnmeteo.pl, PAP, Sieć Obserwatorów Burz
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
burzaburzeulewypogoda
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Nawałnica, burze
Gdzie jest burza? Trwa wędrówka burz
Pogoda
Trwają powodzie w Guangdong, Chiny
Rezerwat pod masami błota. Ewakuowano turystów
Świat
Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Więcej pomarańczowych alarmów. Tu ostrzega IMGW
Prognoza
Burza, piorun, błyskawica, wyładowania
Alert RCB w kolejnych województwach
Polska
Ewakuowani z pożarów w Hiszpanii odpoczywają w schronisku
Relacje z Hiszpanii. "Nie mieliśmy łączności, wydawano sprzeczne rozkazy"
Świat
Francuski strażak walczący z ogniem
Pożary we Francji. "Nadal nie mamy kontroli nad ogniem"
Świat
Upał wraca do Polski
40 stopni na mapach IMGW. Gdzie uderzy największy żar
Prognoza
Hiszpańscy strażacy walczą z pożarami z wykorzystaniem samolotów gaśniczych
Pożary w Hiszpanii połączyły się w jeden wielki front
Świat
Francja walczy z pożarami
Francja walczy z pożarami. "Jesteśmy jak Dawid przeciwko Goliatowi"
Świat
Bassin Arcachon
"Po raz pierwszy w życiu widzę czarny alarm"
Świat
Nocą pojawią się burze
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Polska
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Jego historia poruszyła serca ludzi z całego świata, teraz ma powód do świętowania
Ciekawostki
Pożary w Hiszpanii
"Jesteśmy całkowicie otoczeni". Papież prosi o modlitwę
Świat
Opady w poniedziałek
Tak będzie wędrować strefa opadów
Prognoza
Studzienka, z której dochodzi szczekanie
Dzwonią, bo wydaje im się, że to szczekające psy. Strażacy rozwiązali zagadkę
Ciekawostki
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: najpierw wejście chłodu do Polski
Prognoza
Tajfun Noul uderzył w Chiny
Tajfun będzie nękał ich kilka dni. Setki tysięcy ewakuowanych
Świat
Jezioro Garda we Włoszech
Zakaz wędrówek nad słynnym jeziorem. Wszystko przez warana
Świat
Mała Wysoka
Polak runął ze 150 metrów w Tatrach Słowackich
Polska
Pożary we Francji
"Wrzuciliśmy wszystko do walizek i uciekaliśmy"
Świat
Burze z gradem
Szykują się burzowe dni. Tu aura może być groźna
Prognoza
Hiszpania zmaga się z pożarami
Pożary w Hiszpanii. Jest pierwsza ofiara śmiertelna
Świat
Rolki siana bele słomy na polu burza pioruny
Fronty będą wędrować nad Polską. Nadchodzą burze z ulewami
Prognoza
Setki fok na plaży w Mikoszewie
"Niecodzienny widok" na plaży w Mikoszewie
Polska
Zalążek trąby powietrznej w powiecie bocheńskim w Małopolsce
Zawirowanie u podstawy chmur. Czym było to zjawisko
Polska
Krupa śnieżna w Białymstoku, 24.07
Biało w Białymstoku. To nie był śnieg
Polska
Francja, pożary
"Sytuacja jest bezprecedensowa"
Świat
Akwarium
Pękło ogromne akwarium. "Zbieraliśmy ryby z parkingu"
Świat
Znaleziono pocisk na dnie Dunaju, Węgry
Rzeka wyschła tak, że odsłoniła niemiecki pocisk z II wojny światowej
Świat
Burza, deszcz
Kłębią się burzowe chmury i pada deszcz
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom