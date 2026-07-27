Polska Ponad sto interwencji po burzach. Grad, połamane drzewa Anna Bruszewska |

Gradobicie w Mogilnie Źródło wideo: M4ki, Sieć Obserwatorów Burz Źródło zdj. gł.: PSP KRAKÓW

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W poniedziałek grzmi miedzy innymi w Małopolsce, na Podkarpaciu, Podlasiu, Pomorzu, Warmii i Mazurach, Śląsku i w centralnych regionach. Wyładowaniom towarzyszą obfite opady deszczu i silne porywy wiatru. Miejscami deszcz jest nawalny.

Przed niebezpieczną aurą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Osoby przebywające na południowym wschodzie kraju otrzymały też alert RCB.

Małopolskie. Uszkodzone dachy

W poniedziałek po południu rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży pożarnej kapitan Hubert Ciepły przekazał, że do godziny 14 w poniedziałek funkcjonariusze otrzymali 74 zgłoszenia dotyczące skutków burz i silnego wiatru. Najwięcej interwencji odnotowano w Krakowie - 38, Dąbrowie Tarnowskiej - 17, Proszowicach - 6 i Gorlicach - 2.

Działania strażaków polegały głównie na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z szlaków komunikacyjnych. Na skutek burz we wsi Borusowa w powiecie dąbrowskim zerwane zostały dwa dachy z budynków mieszkalnych oraz trzy zerwane częściowo z budynków gospodarczych.

Zniszczenia po burzy we wsi Borusowa Uszkodzony dach w wyniku burzy we wsi Borusowa Źródło zdjęcia: PSP KRAKÓW Zniszczenia po burzy we wsi Borusowa Źródło zdjęcia: PSP KRAKÓW Zerwany dach w wyniku burzy we wsi Borusowa Źródło zdjęcia: PSP KRAKÓW Zniszczenia po burzy we wsi Borusowa Źródło zdjęcia: PSP KRAKÓW Zniszczenia po burzy we wsi Borusowa Źródło zdjęcia: PSP KRAKÓW

Świętokrzyskie. Zerwany dach, powalone drzewa

Strażacy z województwa świętokrzyskiego przekazali, że do godziny 14.30 w poniedziałek odnotowali 55 zdarzeń atmosferycznych. 47 interwencji dotyczyło powalonych drzew, jedna zerwanego dachu. Ponadto jedno zdarzenie dotyczyło uszkodzonego dachu budynku mieszkalnego, a sześć - uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach buskim i kazimierskim (po 26).

Podkarpackie. Ponad 70 interwencji

Jak poinformował rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Marcin Betleja, w poniedziałek podkarpaccy strażacy interweniowali ponad 70 razy w związku ze skutkami burz, które przeszły nad częścią regionu.

- Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi, drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych - przekazał Betleja. Strażak podkreślił, że w wyniku nawałnic nikt nie odniósł obrażeń.

Grad, silny wiatr, ulewy

Superkomórka burzowa przeszła w poniedziałek przez miejscowość Mogilno koło Nowego Sącza w powiecie nowosądeckim (woj. małopolskie). Przyniosła ze sobą nawalne opady deszczu, sypnęło też gradem.

Gradobicie w Mogilnie Źródło: M4ki, Sieć Obserwatorów Burz

W miejscowości Koniuszkowa w powiecie nowosądeckim (woj. małopolskie) sypnęło gradem. "Takich miejsc będzie zdecydowanie więcej" - napisała w mediach społecznościowych Sieć Obserwatorów Burz.

W Koniuszowej spadł grad Źródło zdjęcia: annadwojak425, Sieć Obserwatorów Burz

Dywany gradu utworzyły się w miejscowości Wielopole w powiecie nowosądeckim (woj. małopolskie).

Sypnęło gradem w Wielopolu Źródło zdjęcia: Mania/Sieć Obserwatorów Burz

Do silnego gradobicia doszło również w Gorlicach w powiecie gorlickim (woj. małopolskie).