Polska Alert RCB dla połowy województw Oprac. Agnieszka Stradecka |

Pogoda na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Uwaga! Dziś i w nocy (31.07/01.08) burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - wiadomość SMS o takiej treści została rozesłana w piątek do odbiorców na terenie województw:

dolnośląskiego ;

lubuskiego ;

wielkopolskiego ;

kujawsko-pomorskiego ;

łódzkiego (powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, poddębicki, sieradzki, Skierniewice, skierniewicki, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski);

mazowieckiego (powiaty: gostyniński, Płock, płocki, sierpecki i żuromiński);

warmińsko-mazurskiego (powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski i ostródzki);

pomorskiego (powiat kwidzyński).

Przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi ostrzega także IMGW. W mocy są także alarmy przed upałem. Radar burz i opadów śledź na tvnmeteo.pl.

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Czym jest alert RCB?

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.