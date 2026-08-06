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Alert RCB w 14 województwach

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Prognoza pogody na czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z prognozowanymi burzami, którym mają towarzyszyć ulewy i silne podmuchy. Ostrzeżenie otrzymały osoby przebywające na terenie 14 województw.

"Pogoda: dziś i jutro (06/07.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - takie wiadomości otrzymali odbiorcy przebywający na terenie województw:

  • podkarpackiego;
  • lubelskiego;
  • dolnośląskiego;
  • opolskiego;
  • śląskiego;
  • świętokrzyskiego;
  • małopolskiego;
  • warmińsko-mazurskiego;
  • podlaskiego;
  • mazowieckiego;
  • łódzkiego;
  • kujawsko-pomorskiego;
  • pomorskiego (powiaty: Gdańsk, gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski);
  • wielkopolskiego (powiaty: gnieźnieński, gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki i wrzesiński).

Przed groźnymi burzami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pomarańczowe alarmy przed wyładowaniami i towarzyszącymi im zjawiskami są w mocy w wielu województwach.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Źródło: RCB
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Tagi:
Alert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwaburzeulewywiatr
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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