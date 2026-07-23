Alert RCB. "Unikaj otwartych przestrzeni"

Prognoza pogody na czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Uwaga! Dziś (23.07) burze, silny wiatr i opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - takie ostrzeżenie otrzymali w czwartek odbiorcy przebywający na terenie województwa podkarpackiego. Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zaapelowali o unikanie otwartych przestrzeni. Możliwe są także przerwy w dostawie prądu. W mocy są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.