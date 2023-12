Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Jaką aurą przywita nas 2024 rok?

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Kolejne dni przyniosą nam chwilowe wytchnienie wietrzno-deszczowej aury, ale nie na długo. Czy w noc sylwestrową pogoda będzie zachęcała do świętowania na świeżym powietrzu?

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej nocy niż Abdul przemieści się w głąb kontynentu, a związane z nim fronty atmosferyczne opuszczać będą obszar Polski - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Z północnego zachodu przejściowo napłynie do nas chłodniejsza mas powietrza polarnego. W środę pogodny wyż Gusti znad Bałkanów stopniowo rozbuduje się klinem aż po południową Norwegię, przynosząc w wielu regionach Polski okresowe uspokojenie wiatru oraz liczne rozpogodzenia, głównie na zachodzie i południu. Nieznaczne ochłodzenie, które jutro obejmie Polskę nie potrwa jednak długo, ponieważ już w czwartek ponownie napływać zaczną do nas cieplejsze masy powietrza z południowego zachodu Europy.

Pogoda na środę i czwartek

W środę prognozowane jest duże zachmurzenie. Przejaśnienia i rozpogodzenia wystąpią głównie na zachodzie i południu kraju. Na krańcach wschodnich może natomiast słabo popadać deszcz i deszcz ze śniegiem - spadnie mniej niż 3 litry na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się zachodni i południowo-zachodni, na ogół umiarkowany. Na wschodzie i częściowo w centrum może powiać silniej, z porywami sięgającymi 40-60 kilometrów na godzinę, a na południowym wschodzie - do 70 km/h.

Czwartek przyniesie w całej Polsce zmienne zachmurzenie. W ciągu dnia, głównie na północy kraju, mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu do 2 l/mkw., a na Podlasiu również deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, na północy i zachodzie oraz w górach okresami silniejszy.

Prognoza temperatury na okres 27.12-01.01 ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek zapowiada się pochmurno, ale niebo ma się przejaśniać. W północnych regionach wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozwijający prędkość do 50-70 km/h, powieje z południowego zachodu.

W weekend stery w pogodzie ponownie przejmą pochmurne i wietrzne niże, które przemieszczać się będą z znad Atlantyku nad Skandynawię. Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, a na zachodzie i północy - również opadów deszczu do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr na północy będzie słaby, poza tym umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 40-60 km/h.

Prognoza opadów na okres 27.12-01.01 ventusky.com

Pogoda na sylwestra

W sylwestra w Polsce będzie pochmurno z opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Termometry maksymalnie pokażą od 2 st. C na północnym wschodzie kraju do 5 st. C w południowo-zachodniej Polsce. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, jedynie na zachodzie dość silny, z porywami sięgającymi do 50-70 km/h.

Pogoda na Nowy Rok

Na przełomie roku czeka nas kolejny wlew chłodnego powietrza z północy kontynentu, a wraz z nim w niektórych regionach kraju ponownie może spaść śnieg. W Nowy Rok zapanuje pochmurna aura. Popada deszcz i deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie sam śnieg. Niewielkie przejaśnienia możliwe będą miejscami w regionach zachodnich i południowych. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 40-70 km/h.

Prognoza porywów wiatru na okres 27.12-01.01 ventusky.com

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl