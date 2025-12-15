Logo TVN24
Pogoda

Pogoda na jutro - wtorek 16.12. Nocą miejscami szczypnie mróz

Mroźna noc
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na wtorek 16.12. W nocy niebo nad Polską będzie pochmurne, lokalnie mogą snuć się mgły. W dzień chmury i zamglenia zaczną się rozwiewać - tylko w jednej części kraju niebo pozostanie zachmurzone. Na termometrach zobaczymy do 6 stopni Celsjusza.

Nocą na północy, wschodzie i w centrum kraju będzie pochmurno, ale nie powinno padać. W południowej i zachodniej części kraju dzień zapowiada się pogodnie, ale lokalnie mogą wystąpić silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Termometry pokażą od -3 stopni Celsjusza na południu kraju do 2 st. C na północnym wschodzie. Powieje słaby, południowy wiatr.

Klatka kluczowa-99636
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek 16.12

Wtorek w zachodniej i południowej Polsce zapowiada się na ogół pogodnie, miejscami słonecznie. W pozostałych regionach rano niebo wciąż będzie zasnute przez chmury, ale w ciągu dnia pojawią się rozpogodzenia. Jedynie na północnym wschodzie chmury się nie rozwieją. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C w północno-wschodniej, lokalnie południowej Polsce do 6 st. C na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

Klatka kluczowa-99844
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent na krańcach południowo-zachodnich do 95 procent na północnym wschodzie. Warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie neutralne, niekorzystne jedynie w pasie od Ziemi Łódzkiej, przez Kujawy, Mazowsze i Warmię aż po Mazury.

Klatka kluczowa-99654
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, ale wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia. Nie powinno padać. Termometry wskażą minimalnie 0 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie będzie stabilne, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie prognozowany jest pochmurny wtorek z rozpogodzeniami, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Barometry w południe wskażą 1010 hPa, ciśnienie ma powoli spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc przyniesie pochmurne niebo bez opadów. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wiatr z południa okaże się słaby. Na barometrach o północy zobaczymy 1019 hPa, ciśnienie ma być stabilne.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem chmur i rozpogodzeń. Termometry wskażą do 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych. Ciśnienie ma wolno spadać, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zapanuje dość pogodna aura bez opadów. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Powieje słaby wiatr południowo-wschodni. Ciśnienie ma być stabilne, barometry o północy wskażą 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu wtorek upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Nie powinno padać. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby. Na barometrach zobaczymy w południe 1009 hPa, ciśnienie będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu niebo nocą ma być pogodne. Nad ranem mogą snuć się zamglenia, lokalnie też mgły. Termometry wskażą minimalnie -2 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy sięgnie 1006 hPa i ma być stabilne.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka dość pogodny wtorek. Nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie będzie wolno spadać, w południe barometry pokażą 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc zapowiada się pochmurno z zamgleniami i mgłami. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie ma wolno spadać, a o północy na barometrach zobaczymy 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie będzie pochmurny z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, tylko nad ranem może być mgliście. Termometry pokażą do 2 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie osiągnie w południe 995 hPa i będzie powoli spadać.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Menna/Shutterstock

