Alerty IMGW - oblodzenie. W perspektywie także intensywne opady śniegu, silny wiatr i zamiecie

Ostrzeżenia IMGW - oblodzenie

Synoptycy IMGW wydali alarmy dla województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego . Będą obowiązywać od godziny 21 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek.

Jak podają synoptycy w komunikacie, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -3 do -2 stopni Celsjusza, zaś temperatura minimalna przy gruncie od -5 do -4 st. C.