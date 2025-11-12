Wspinały się po drzewach i polowały jak lamparty

Odkryto nowy gatunek dinozaura Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Skorupki jaj krokodyla z rodziny Mekosuchus zostały znalezione w gliniance położonej w niewielkim miasteczku Murgon w stanie Queensland. W miejscu tym prowadzone są wykopaliska paleontologiczne od początku lat. 80. Jak ustalono, gady te żyły w wodach śródlądowych, gdy Australia była częścią Antarktydy i Ameryki Południowej.

- Odkryte skorupki jaj pozwoliły nam zajrzeć w intymną historię życia tych zwierzą - powiedział główny autor badania Xavier Panades I Blas. - Teraz możemy badać nie tylko dziwną anatomię tych krokodyli, ale także sposób, w jaki się rozmnażały i adaptowały do ​​zmieniających się warunków środowiskowych - dodał.

Żyły 55 milionów lat temu i wspinały się po drzewach

Prof. Michael Archer, paleontolog z University of New South Wales, powiedział w rozmowie z BBC, że krokodyle te, które mogły osiągać długość około pięciu metrów, występowały powszechnie 55 milionów lat temu, na długo zanim ich współcześni kuzyni przybyli do Australii ok. 3,8 mln lat temu. - To dziwaczny pomysł, aby myśleć o krokodylach spadających z drzew (na ofiary), (…) bo sądzimy, że prawdopodobnie byli to lądowi, leśni myśliwi. (…) Ale niektóre z nich były najwyraźniej krokodylami nadrzewnymi - powiedział w rozmowie z BBC naukowiec. Jak wytłumaczył, krokodyle te "prawdopodobnie polowały jak lamparty - schodziły z drzew, polując na wszystko co wpadło im w oko". Zdaniem innego autora publikacji Xaviera Panades I Blasa z Katalońskiego Instytutu Paleontologii im. Miquela Crusafonta, zachowane skorupki jaj są niedocenianym zasobem w paleontologii kręgowców. W jego opinii "zachowują one ślady mikrostrukturalne i geochemiczne, które mówią nam nie tylko o tym, jakie zwierzęta je złożyły, ale także, gdzie gniazdowały i jak się rozmnażały". Badania zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym "Journal of Vertebrate Paleontology".

