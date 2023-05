Wieloryby z Antarktydy zostały zmuszone do przejścia na dietę

Wieloryby przybywające z antarktycznych wód do południowej Afryki są szczuplejsze niż pod koniec ubiegłego wieku. Naukowcy wiążą to z rosnącą temperaturą wód, która przekłada się na mniejszą ilość pożywienia dla tych ssaków. Z obserwacji wynika także, że samice rodzą rzadziej, a młode przychodzą na świat mniejsze i rosną wolniej.

W czerwcu, gdy na półkuli południowej panuje zima, a morza wokół Antarktydy zamarzają, żyjące tam wieloryby udają się na północ. Wiele z nich gromadzi się w zatoce w pobliżu miasta Hermanus w Republice Południowej Afryki. W tamtejszych ciepłych wodach panują warunki idealne do tego, by wieloryby mogły się rozmnażać, a potem opiekować się młodymi. Zimą samice zużywają rezerwy tłuszczu na produkcję mleka dla swoich dzieci, dlatego tak ważne jest, aby wieloryby tuczyły się latem, kiedy przebywają w wodach wokół Antarktydy. Niestety brakuje tam pokarmu.

"Rosnąca temperatura mórz oznacza mniej jedzenia"

Latem wieloryby pływają pod lodem morskim, żywiąc się krylem i innymi skorupiakami. Fiszbiny w ich pyskach pełnią funkcję gigantycznego filtra oddzielającego małe zwierzęta od słonej wody, co pozwala spożywać im ogromne ilości jedzenia bez zużywania dużej ilości energii. - Duże ławice kryla jednak się kurczą, co oznacza, że wieloryby nie mogą przytyć przed zimą - mówi Christiansen.

Tłumaczy, że kryl antarktyczny żywi się fitoplanktonem, który rozwija się najlepiej w zimnych wodach wokół Antarktydy. - Rosnąca temperatura mórz oznacza mniej fitoplanktonu, mniej kryla, a tym samym mniej jedzenia dla wielorybów - wyjaśnia. Dodaje, że "wieloryby szukają pożywienia dalej na północ, gdzie występuje inna, mniej bogata w kalorie forma kryla". Dla tych skorupiaków, jak wyjaśnia, jest tam mniej pożywienia, "dlatego nie są one tak duże i grube, jak te żyjące pod lodem morskim".

Naukowcy określają masę wielorybów na podstawie zdjęć wykonanych przez drony. Jak tłumaczy autor badania opisanego w czasopiśmie "Scientific Reports", ponieważ lubią one leżeć płasko na powierzchni morza, można je z łatwością fotografować. Po wykonaniu kilku zdjęć z odpowiedniej wysokości da się wyznaczyć długość i szerokość ciał zwierząt, a dzięki temu obliczyć ich objętość.

Samice rodzą rzadziej, a młode są mniejsze i wolniej rosną

W latach 80. samice wielorybów pływających u wybrzeży RPA rodziły średnio co trzy lata. Teraz zaobserwowano, że młode przychodzą na świat co pięć lat. Eksperci wiążą to z mniejszą masą samic.