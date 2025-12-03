Logo TVN24
Wyginął endemiczny gatunek motyla. "Tragiczne wydarzenie"

Wyginął endemiczny gatunek motyla
Sieci motyli namiotników z Nadleśnictwa Dojlidy
Źródło: Iwona Jóźwicka, Nadleśnictwo Dojlidy, Lasy Państwowe
Naukowcy potwierdzili całkowite wyginięcie bielinka maderskiego, endemicznego gatunku motyla występującego na Maderze. To pierwszy europejski motyl, który został sklasyfikowany jako wymarły na całym świecie. Eksperci ostrzegają, że w ostatnich latach rośnie liczba zagrożonych gatunków tych owadów.

Bielinek maderski (Pieris wollastoni) był dużym motylem o rozpiętości skrzydeł od 5,5 do 7,2 cm. Był on biały. Górne skrzydła charakteryzowały się czarną końcówką, zaś tylne miały czarną plamkę. Głównym miejscem zamieszkania motyli Pieris była środkowa część wyspy Madera, w szczególności jej lasy usytuowane do wysokości 1800 m n.p.m. Ostatni raz ten endemiczny gatunek był widziany na Maderze w 1986 roku. Od tego czasu naukowcy prowadzili tam intensywne poszukiwania, które niestety nie przyniosły skutku.

W listopadzie 2025 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody potwierdziła wyginięcie Pieris wollastoni. Wskazano, że bielinek maderski jest jedynym motylem ze Starego Kontynentu, który można uznać za gatunek wymarły.

"Tragiczne wydarzenie"

Jak przekazała organizacja ochrony przyrody Rewilding Portugal, wymarcie gatunku endemicznego motyla występującego na Maderze jest dowodem na postępującą degradację fauny w Europie i jednym z przejawów kurczenia się populacji niektórych gatunków motyli. "Wymarcie tego motyla to tragiczne wydarzenie w historii zarówno naszego kraju, jak też kontynentu europejskiego” - oceniło w komunikacie kierownictwo organizacji Rewilding Portugal. Jak powiedział kierujący portugalską organizacją Pedro Prata, wyginięcie bielinka maderskiego to mocny sygnał dotyczący potrzeby wspierania przez polityków i społeczeństwo działań na rzecz ochrony przyrody. Dodał, że w ciągu ostatniej dekady liczba zagrożonych w Europie gatunków motyli zwiększyła się o 73 procent.

Wśród możliwych przyczyn wyginięcia bielinka maderskiego wymienia się nie tylko postępującą zmianę klimatu, lecz także utratę siedlisk, intensyfikację rolnictwa oraz osuszanie terenów podmokłych.

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, publico.pt, Times Of Madeira

Źródło zdjęcia głównego: Jornal O Sul/X

owadyMadera
