Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Odkryli amebę, której niestraszna wysoka temperatura

|
Ameba
Nietypowa symbioza morskich pająków i bakterii
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Naukowcy zidentyfikowali gatunek ameby, który jest w stanie przeżyć w rekordowo wysokich temperaturach. Badacze wyjaśnili, jak organizm przystosował się do skrajnie niekorzystnych warunków i co jego odkrycie oznacza dla poszukiwania życia - nie tylko na Ziemi.

Park Narodowy Lassen Volcanic w Górach Kaskadowych w Kalifornii to miejsce pełne różnych form aktywności geotermalnej, w tym gorących źródeł. W jednym z nich naukowcy odkryli drobnoustrój, który należy do najbardziej wytrzymałych organizmów na Ziemi.

Mikroorganizm niezwykle odporny na wysoką temperaturę

Mowa o nieznanym wcześniej gatunku ameby - jednokomórkowego organizmu o zmiennym kształcie - który zyskał łacińską nazwę Incendiamoeba cascadensis. Badacze odkryli, że ten pierwotniak jest zdolny do podziału komórkowego (mitozy) w temperaturze sięgającej 63 stopni Celsjusza. Aktywność, polegającą na poszukiwaniu pokarmu i eksploracji otoczenia, potrafi zachować nawet w temperaturze o stopień wyższej. Co więcej, ameba była w stanie zregenerować się po narażeniu na temperaturę do 70 st. C, jeśli została później przeniesiona w chłodniejsze miejsce.

Według badaczy odporność Incendiamoeba cascadensis na wysoką temperaturę jest rekordowa pośród eukariontów. To grupa organizmów zbudowanych z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, do której zalicza się zwierzęta, rośliny, grzyby i wiele drobnoustrojów.

- Temperatury te są wyższe niż te, które dotychczas uważano za możliwe dla jakiegokolwiek eukarionta, co stawia pytania o granice złożonych form życia - powiedziała Beryl Rappaport z Uniwersytetu w Syracuse w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych, główna autorka badania opublikowanego w czasopiśmie "Cell".

Szczytowy drapieżnik z nibynóżką

Ameby są uważane za organizmy, które odniosły znaczny sukces ewolucyjny. Stało się tak między innymi dzięki ich zdolności do zmiany kształtu i poruszania się za pomocą nibynóżki oraz umiejętności przystosowywania się do zmieniających się warunków. Do tej pory nie wiedziano jednak, że ameby mogą być tak odporne na wysoką temperaturę - dotychczas rekord dzierżyło kilka gatunków krasnorostów i grzybów. Wśród prokariontów - organizmów, których komórki nie mają jądra komórkowego - najbardziej wytrzymałe są bakterie z gatunku Methanopyrus kandleri, które wytrzymują temperaturę nawet 122 st. C.

Jak wyjaśniła Angela Oliverio, biolog z Uniwersytetu w Syracuse i główna autorka badania, ameba Incendiamoeba cascadensis - co znaczy "ognista ameba z Góra Kaskadowych - została odkryta w cieku termalnym o neutralnym pH. Doskonale czuje się w tym środowisku - nie ma naturalnych wrogów i jest szczytowym drapieżnikiem, polując na bakterie termofilne (ciepłolubne). Chroni się przed wysoką temperaturą, zmieniając kształt i wytwarzając ochronną warstwę zewnętrzną. Ponadto badacze wykryli u Incendiamoeba cascadensis zwiększoną aktywność genów związanych z naprawą DNA i transportem wewnątrzkomórkowym.

Według Oliverio odkrycie ameby pokazuje niezwykłą zdolność ziemskich organizmów do przetrwania. - Najważniejszym wnioskiem płynącym z naszych badań jest to, że podważają one nasze dotychczasowe rozumienie tego, jak i gdzie może utrzymywać się życie eukariotyczne - przyznała badaczka. Dodała, że poszerza to zakres potencjalnych środowisk, w których może występować życie, zarówno na Ziemi, jak i poza nią.

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
Badania naukoweUSAKalifornia
Czytaj także:
Skutki tajfunu Dujuan w mieście Sakura w Japonii
Tajfun Dujuan nęka Japonię. Rośnie liczba ofiar
Świat
Noc, burza
Wieczorne burze w dwóch województwach
Prognoza
Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 22.09.26
W Tatrach mogą schodzić lawiny. Ratownicy ostrzegają
Polska
Huragan Polo na zdjęciu satelitarnym
Huragan piątej kategorii sunie po Pacyfiku
Świat
deszcz parasol turysta AdobeStock_640113964
Pogoda będzie dynamiczna. Kiedy nadejdzie ocieplenie?
Prognoza
Grad w Warszawie
Załamanie pogody w Warszawie. Sypnęło gradem
Polska
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Zbieranie grzybów z pomocą AI? "Nie odważyłbym się"
Polska
Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 22.09.26
Dało się ulepić bałwana. Zima zawitała w Tatry, choć mamy lato
Polska
Prognozowane opady w Grecji
Załamanie pogody w Grecji. Alarmy przed ulewami i burzami
Świat
Zniszczenia wywołane ulewami w Kalifornii w styczniu 2023
Stan wyjątkowy w Kalifornii
Świat
Jesień, jesienne liście
Pierwszy dzień jesieni tuż-tuż
Polska
Fioletowe i różowe plamy na powierzchni Marsa - zdjęcie z sondy Mars Express
Mars nie jest tylko czerwony. Zdjęcie
Nauka
Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem
Prognoza
Kolumna dymu towarzysząca pożarowi Dome w parku narodowym Yosemite
Tragedia w znanym parku narodowym
Świat
burza
Gdzie jest burza? Lokalnie może silnie padać
Prognoza
parasolki pogoda deszcz shutterstock_2838520013
Chłód zadomowi się w Polsce. Będzie poniżej 20 stopni
Prognoza
Wejście do podziemnej części poligonu nuklearnego Punggye-ri w 2018 roku
Testy nuklearne w Korei Północnej mogły doprowadzić do prawie 1400 trzęsień ziemi
Nauka
W Tatrach zaczął padać śnieg
"Tego śniegu będzie coraz więcej i on już nie będzie topniał"
Polska
Burza, chmury, deszcz
Załamanie pogody. Tu zamierza ostrzegać IMGW
Prognoza
Martwy wieloryb na dziobie statku
Martwy wieloryb na dziobie statku. Próbują ustalić, jak zginął
Świat
Miasto New Richland w Minnesocie nawiedziła powódź
Ulewy na Środkowym Zachodzie. Idą kolejne
Świat
Do Japonii zbliża się tajfun Dujuan
Trwa długi weekend, a do kraju zbliża się tajfun
Świat
W poniedziałek przez Polskę przechodzi deszczowy front
Deszczowy i burzowy poniedziałek. Radar opadów i wyładowań
Prognoza
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Tutaj nadal silnie wieje. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Ulewa, burza
Gdzie jest burza? Grzmi w dwóch województwach
Prognoza
shutterstock_2633440701
10 martwych lwów na terenie rezerwatu. Jest dochodzenie
Świat
Tak wygląda góra Timpanogos w stanie Utah jesienią
Wspinali się na szczyt, nagle rozszalała się burza. Nie żyje 19-latek
Świat
Wiatr, silny wiatr, wichury
Zmiana w pogodzie będzie drastyczna
Prognoza
Silny wiatr
Alert RCB. "Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami"
Polska
Deszczowe ulice Tokio przed przejściem tajfunu Dujuan
Dujuan sunie na Japonię. Odwołane loty, skrócone imprezy
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom