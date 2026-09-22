Nauka Odkryli amebę, której niestraszna wysoka temperatura Oprac. Krzysztof Posytek |

Nietypowa symbioza morskich pająków i bakterii Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Park Narodowy Lassen Volcanic w Górach Kaskadowych w Kalifornii to miejsce pełne różnych form aktywności geotermalnej, w tym gorących źródeł. W jednym z nich naukowcy odkryli drobnoustrój, który należy do najbardziej wytrzymałych organizmów na Ziemi.

Mikroorganizm niezwykle odporny na wysoką temperaturę

Mowa o nieznanym wcześniej gatunku ameby - jednokomórkowego organizmu o zmiennym kształcie - który zyskał łacińską nazwę Incendiamoeba cascadensis. Badacze odkryli, że ten pierwotniak jest zdolny do podziału komórkowego (mitozy) w temperaturze sięgającej 63 stopni Celsjusza. Aktywność, polegającą na poszukiwaniu pokarmu i eksploracji otoczenia, potrafi zachować nawet w temperaturze o stopień wyższej. Co więcej, ameba była w stanie zregenerować się po narażeniu na temperaturę do 70 st. C, jeśli została później przeniesiona w chłodniejsze miejsce.

Według badaczy odporność Incendiamoeba cascadensis na wysoką temperaturę jest rekordowa pośród eukariontów. To grupa organizmów zbudowanych z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, do której zalicza się zwierzęta, rośliny, grzyby i wiele drobnoustrojów.

- Temperatury te są wyższe niż te, które dotychczas uważano za możliwe dla jakiegokolwiek eukarionta, co stawia pytania o granice złożonych form życia - powiedziała Beryl Rappaport z Uniwersytetu w Syracuse w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych, główna autorka badania opublikowanego w czasopiśmie "Cell".

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Szczytowy drapieżnik z nibynóżką

Ameby są uważane za organizmy, które odniosły znaczny sukces ewolucyjny. Stało się tak między innymi dzięki ich zdolności do zmiany kształtu i poruszania się za pomocą nibynóżki oraz umiejętności przystosowywania się do zmieniających się warunków. Do tej pory nie wiedziano jednak, że ameby mogą być tak odporne na wysoką temperaturę - dotychczas rekord dzierżyło kilka gatunków krasnorostów i grzybów. Wśród prokariontów - organizmów, których komórki nie mają jądra komórkowego - najbardziej wytrzymałe są bakterie z gatunku Methanopyrus kandleri, które wytrzymują temperaturę nawet 122 st. C.

Jak wyjaśniła Angela Oliverio, biolog z Uniwersytetu w Syracuse i główna autorka badania, ameba Incendiamoeba cascadensis - co znaczy "ognista ameba z Góra Kaskadowych - została odkryta w cieku termalnym o neutralnym pH. Doskonale czuje się w tym środowisku - nie ma naturalnych wrogów i jest szczytowym drapieżnikiem, polując na bakterie termofilne (ciepłolubne). Chroni się przed wysoką temperaturą, zmieniając kształt i wytwarzając ochronną warstwę zewnętrzną. Ponadto badacze wykryli u Incendiamoeba cascadensis zwiększoną aktywność genów związanych z naprawą DNA i transportem wewnątrzkomórkowym.

Według Oliverio odkrycie ameby pokazuje niezwykłą zdolność ziemskich organizmów do przetrwania. - Najważniejszym wnioskiem płynącym z naszych badań jest to, że podważają one nasze dotychczasowe rozumienie tego, jak i gdzie może utrzymywać się życie eukariotyczne - przyznała badaczka. Dodała, że poszerza to zakres potencjalnych środowisk, w których może występować życie, zarówno na Ziemi, jak i poza nią.