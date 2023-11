Dzięki bakteriom księżycowa gleba może stać się żyźniejsza

Rośliny mogą rosnąć w księżycowej glebie - wskazują najnowsze badania. Chińscy naukowcy wysiali ziarna tytoniu do podłoża naśladującego pozaziemski regolit i obserwowali ich rozwój przez ponad trzy tygodnie. Aby osiągnąć optymalny wzrost niezbędne było jednak wzbogacenie gleby w bakterie.

Jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed księżycowymi pionierami, będzie zdobycie pożywienia - panujące na Srebrnym Globie warunki nie należą do przyjaznych dla zwierząt i roślin. Aby kosmiczne rolnictwo stało się rzeczywistością, konieczne będzie opracowanie systemów regulacji temperatury, promieniowania i składu powietrza, a w przypadku upraw także zadbanie o odpowiednie podłoże. Na łamach "Communications Biology" ukazało się badanie dotyczące tej ostatniej kwestii.

Z pomocą bakterii

W badaniach naukowcy z Chińskiego Uniwersytetu Rolniczego wykorzystali symulowany regolit, czyli księżycową glebę. Materiał wulkaniczny posłużył do stworzenia podłoża o właściwościach przypominających glebę ze Srebrnego Globu. Do wypełnionych nim naczyń wysiano nasiona tytoniu z gatunku Nicotiana benthamiana - jest on bardzo często wykorzystywany jako roślina modelowa. Niektóre z roślin otrzymały pomoc w postaci wyselekcjonowanych bakterii fosforowych, na Ziemi wykorzystywanych w celu zwiększenia przyswajalności tego pierwiastka.