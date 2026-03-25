Bobry to nasi sprzymierzeńcy w walce ze zmianami klimatu

Bóbr pojawił się w hrabstwie Norfolk w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 400 lat

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Międzynarodowa gruba naukowców odkryła, że tworzone przez bobry mokradła zamieniają korytarze rzeczne w "pochłaniacze węgla". Według badaczy zwiększająca się populacja bobrów euroazjatyckich (Castor fiber) przyczyni się do łagodzenia zmian klimatu bez konieczności przeprowadzenia kosztownych inwestycji.

- Bobry nie rozwiążą problemu zmian klimatu, ale nasze badania pokazują, że ci naturalni inżynierowie mogą pomagać krajobrazom rzecznym magazynować więcej węgla przez kolejne dekady - powiedział Lukas Hallberg z Uniwersytetu w Birmingham, główny autor badania.

Pochłaniają więcej węgla niż emitują

W badaniu, opublikowanym 18 marca w czasopiśmie "Communications Earth and Environment", naukowcy zbadali strumień o długości 0,8 kilometra w północnej Szwajcarii, na którym działały bobry. Zanim kilkanaście lat temu zwierzęta utworzyły tam mokradła, ciek przypominał równinę zalewową z dużą ilością drzew. Gdy wprowadziły się tam bobry, usunęły one wiele drzew, by budować swoje tamy, dzięki czemu mniejsze rośliny dostały więcej światła słonecznego.

Badacze zmierzyli zawartość węgla przedostającego się z wody do atmosfery i magazynowanego w osadach, biomasie i martwym drewnie. Dokonali tego, pobierając próbki z osadów, lasu oraz alg rosnących wzdłuż strumienia.

Wyniki analizy pokazały, że mokradła są pochłaniaczem netto, czyli magazynują więcej dwutlenku węgla niż emitują. Zbierały dokładnie od 108 do 146 ton węgla rocznie, a to około 1000 baryłek ropy naftowej. To wartość o niemal rząd wielkości większa w porównaniu do terenów niezmodyfikowanych przez bobry.

Bobry europejskie Źródło: Shutterstock

"Tanie" wsparcie w walce ze zmianami klimatu

Zespół oszacował, że na terenach zalewowych nadających się do ponownego zasiedlenia przez bobry w Szwajcarii mokradła utworzone przez zwierzęta mogłyby zrównoważyć od 1,2 do 1,8 procent rocznej krajowej emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie naukowcy starali się nie przeceniać potencjału zwierząt, zwłaszcza że zbadali tylko jedno miejsce, a magazynowanie dwutlenku węgla może się różnić w zależności od klimatu, geologii, roślinności i przestrzeni, jaką bobry mają do dyspozycji na rozprzestrzenianie się. Hallberg uważa jednak, że zwierzęta te mogą by stanowić "tanią" pomoc w zrównoważeniu klimatu.

- Współpraca z nimi jest uzasadniona nie tylko ekologicznie, lecz także ekonomicznie - podsumował.