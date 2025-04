Gigantyczna asteroida zbliży się do Ziemi

Do Ziemi zbliża się asteroida 2025 FP10. Według danych Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA (JPL), w sobotę 12 kwietnia o godzinie 5.55 w Polsce kosmiczny obiekt znajdzie się w odległości około 0,028 jednostki astronomicznej (au), czyli 4,2 miliona kilometrów od naszej planety. To niemal 11 razy więcej niż dystans dzielący Ziemię i Księżyc. Kosmiczna skała pędzi z prędkością ponad 50 tysięcy kilometrów na godzinę.

Śledzona przez NASA

Ciało niebieskie ze względu na swój rozmiar jest uznawane za obiekt potencjalnie niebezpieczny (PHA - Potentially Hazardous Object ), czyli taki, które mogłyby być niebezpieczny dla Ziemi. PHA to takie obiekty, które zbliżają się na odległość 0,05 jednostki astronomicznej (19,5 odległości do Księżyca) i mają średnicę większą niż 140 metrów. W przypadku 2025 FP10 nie mamy się jednak czego obawiać.

Ogólnie obiekty zbliżające się do Ziemi, czyli głównie planetoidy, nazywane są "obiektami bliskimi Ziemi", po angielsku "Near-Earth objects", w skrócie - NEO. Naukowcy zaliczają do tej grupy takie ciała niebieskie, których orbity przebiegają bliżej niż 1,3 jednostki astronomicznej od Słońca. Jednostka astronomiczna to średnia odległość Ziemi od Słońca, wynosząca około 150 milionów kilometrów. Znanych jest kilkadziesiąt tysięcy obiektów NEO. Są one odkrywane, katalogowane i śledzone przez odpowiednie projekty obserwacyjne.