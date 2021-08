Zaczęły się "bocianie sejmiki". To symbol kończącego się lata

Bociany wyczuwają już koniec lata. Na polach i łąkach można spotkać dziesiątki ptaków, które żerują i "planują" swoją podróż w ciepłe kraje. Ich wyprawy zaczynają się już w ostatnich tygodniach sierpnia, a kończą w listopadzie, wraz z dotarciem do celu.

Spacerując po łąkach i polach można natknąć się na dziesiątki bocianów białych ( Ciconia ciconia ). Jak piszą eksperci z Lasów Państwowych, takie zgromadzenia to wyraźny znak, że kończy się lato. Podczas tak zwanych "bocianich sejmików" ptaki wspólnie żerują, a także "omawiają" plany wyprawy do ciepłych krajów.

Co ciekawe, podczas tych wyjątkowych spotkań bociany urządzają także lekcje latania. Najmłodsze osobniki mają okazję dowiedzieć się, jak wykorzystać prądy powietrzne, powstające dzięki nagrzanej ziemi, tak aby jak najbardziej zaoszczędzić siły podczas długiego lotu.

Szczegóły wyprawy

"Pokonanie tej trasy jest dużym wyzwaniem, jednakże plan wędrówki jest dopięty na ostatni guzik. Ściśle ustalona trasa z zaznaczonymi miejscami postoju, może tylko skłaniać do jeszcze większego podziwu dla tego gatunku" - piszą Lasy Państwowej.

Najpierw bociany udają się do Turcji i przelatują nad cieśniną Bosfor. Tam spotykają się osobnikami z innych krajów i łączą w liczniejsze grupy. Potem kierują się nad Morze Śródziemne, dolinę Jordanu, półwysep Synaj i Nil.

Dlaczego bociany migrują?

Drugim aspektem są biologiczne przystosowania ptaków. W ich organizmach wytwarzają się hormony, które sygnalizują czas rozpoczęcia "sejmików" i zbieranie się do odlotu.

Trzeci powód to geny. Naukowcy podejrzewają, że w przeszłości bociany były zmuszone do migrowania z powodu zlodowaceń, jakie występowały na ich terenach lęgowych. Przesuwanie się chłodu sprawiało, że wyruszały w podróże, dzięki którym mogły przetrwać niesprzyjające dla nich warunki środowiska. Kiedy robiło się ciepło, a zlodowacenie zaczynało się cofać, ptaki wracały do swoich ojczyzn.