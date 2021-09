Epizod wrześniowego gorąca przed nami. Ciepło przyjdzie z Hiszpanii i Portugalii

Pogoda na wrzesień – nadchodzi zmiana

- Mamy taki dość istotny układ ciśnienia na północy, nad Skandynawią i nad Rosją, jest to niż. Mamy też bardzo istotny dla nas, bo poprawiający nam pogodę, wyż znajdujący się na zachód od naszego kraju. Jest jeszcze jeden niż, w pobliżu Hiszpanii, i choć jest daleko, to też będzie miał dla nas znaczenie - mówił Wasilewski.

- To już nie jest upał, to już nie jest gorąc - zaznaczył Wasilewski i podkreślił, że czeka nas jeszcze epizod z wrześniowym gorącem.

Wrześniowe gorąco

- Będzie taki moment, w połowie tygodnia, kiedy do Polski napłynie ciepłe powietrze. Wspominałem o niżu, który jest bardzo daleko, bo u wybrzeży Hiszpanii i Portugalii. On zaprasza do zachodniej i południowo-zachodniej Europy ciepło, które uda się w naszą stronę. Za dwa dni w Europie Środkowej będzie nawet 25-27 stopni. To będzie ocieplenie, które potrwa jeden-dwa dni. W drugiej połowie tygodnia przyjdzie załamanie pogody - mówił Wasilewski.