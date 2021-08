Pogoda na pięć dni: uwaga na ulewy

Najbliższe dni nie przyniosą zmian w pogodzie. Nadal czeka nas chłód, chmury i dużo wilgoci. Opady deszczu miejscami będą intensywne, pojawią się też lokalne burze.

Weekend rozpocznie się z dużym zachmurzeniem, ale na przejaśnienia można liczyć. Nie unikniemy opadów deszczu, choć powinny być one przelotne, do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, przez 17 st. C na Dolnym Śląsku i Podlasiu, do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie przeważnie słaby, miejscami umiarkowany. Powieje ze zmieniających się kierunków, z przewagą zachodniego.

Na niedzielę synoptycy zapowiadają pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami. Wystąpią opady deszczu, które miejscami okażą się dość intensywne - do 20 l/mkw. W Karkonoszach i na Śląsku możliwe są burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru dochodzącymi do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Pomorzu i Mazowszu do 21 st. C na Lubelszczyźnie. Będzie wiać słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr, który nasili się tylko w burzach.

Prognoza zagrożeń IMGW

Intensywne opady deszczu na weekend przewiduje również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jak wynika z prognozy zagrożeń pogodowych IMGW, w sobotę ulew należy spodziewać się w województwie podkarpackim, a w niedzielę na Opolszczyźnie. Synoptycy planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Chłodno

Poniedziałek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 16 st. C na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Początek roku szkolnego deszczowy

Ostatniego dnia sierpnia czeka nas zmienne zachmurzenie, a na zachodzie kraju także przelotnie popada. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Śląsku do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W środę należy spodziewać się zachmurzonego nieba i opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Dolnym Śląsku do 21 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl