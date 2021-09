Kaczka z Australii nauczyła się przeklinać. Naukowiec znalazł i udostępnił nagranie

Holenderski naukowiec znalazł stare, zapomniane nagranie odgłosu wydawanego przez australijską kaczkę z gatunku bisiorka. Dosłuchał się, że ptak o imieniu Ripper naśladuje głos człowieka i po angielsku "mówi" słowa "You bloody fool", czyli "ty cholerny głupcze". Taśma pochodzi z 1987 roku, przeleżała w archiwum.

Holenderski naukowiec Carel ten Cate, profesor behawiorystyki zwierząt z Uniwersytetu w Lejdzie, opublikował informację o odkryciu w czasopiśmie naukowym "Philosophical Transactions of the Royal Society". Założony w 1665 roku periodyk to najstarsze wciąż wydawane anglojęzyczne czasopismo naukowe na świecie. Specjalizuje się w naukach biologicznych.