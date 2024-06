Marine Le Pen i Jordan Bardella zabierają głos

- To wynik pierwszej tury, traktujemy go jako wyraz zaufania, który jest dla nas zaszczytem, ale też czujemy się zobligowani. Najważniejsza będzie druga tura - zaznaczyła Le Pen.

Zaapelowała do wyborców, którzy głosowali na jej ugrupowanie, by w drugiej turze ponowili ten wybór. Tych, którzy dokonali innego wyboru, zachęcała, by dołączyli do "koalicji bezpieczeństwa, wolności i jedności" ze Zjednoczeniem Narodowym. Dodała następnie: "potrzebujemy większości bezwzględnej".