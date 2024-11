Ukraiński wywiad: ponad siedem tysięcy żołnierzy Kima jest przy naszej granicy

Ukraiński wywiad poinformował w sobotę, że do transportu północnokoreańskich oddziałów armia rosyjska wykorzystała co najmniej 28 wojskowych samolotów transportowych. "Moskwa uzbroiła żołnierzy z Korei Północnej w moździerze o kalibrze 60 mm, karabinki szturmowe AK-12, karabiny maszynowe RPK/PKM, karabiny snajperskie, pociski przeciwpancerne i granatniki" - przekazał wywiad we wpisie na Telegramie.