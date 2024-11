Echa rozmowy Scholza z Putinem. Doradca Zełenskiego przestrzega Zachód

Podolak odniósł się do piątkowego telefonu kanclerza Niemiec Olafa Scholza do Putina. Była to ich pierwsza rozmowa od prawie dwóch lat. Według oświadczeń Niemca, wezwał on rosyjskiego prezydenta do "wycofania swoich wojsk" i wykazania gotowości do negocjacji z Ukrainą.