Dziś rozmowa Biden-Xi. Ekspertka: Rosja wpada w rolę państwa satelity Chin

Do rozmowy przywódców USA i Chin dojdzie kilka dni po ponad siedmiogodzinnym spotkaniu, jakie doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan odbył z członkiem chińskiego politbiura Yangiem Jiechim. "To część naszych wysiłków, by utrzymywać otwarte kanały komunikacji między Stanami Zjednoczonymi i ChRL. Przywódcy omówią rywalizację między naszymi krajami, a także wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i inne zajmujące obie strony kwestie" - podała w wydanym w czwartek komunikacie rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki.