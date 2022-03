Generał Ben Hodges o inwazji Rosji na Ukrainę: musimy znaleźć metodę przejęcia inicjatywy, nie możemy cały czas tylko reagować

Trwa piętnasty dzień rosyjskiej inwazji Rosji na Ukrainę. Generał Ben Hodges, były główny dowódca sił lądowych USA w Europie, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że aby pomóc Ukraińcom, "musimy zwiększyć i przyśpieszyć dostawy tego, czego potrzebują siły ukraińskie", czyli między innymi broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej oraz amunicji. - Oprócz tego musimy znaleźć metodę przejęcia inicjatywy. Zamiast reagować cały czas na działania Kremla, znaleźć metodę, żeby inicjatywa była po naszej stronie - dodał.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Rosjanie atakują także infrastrukturę cywilną. W Mariupolu został ostrzelany szpital dziecięcy, a rannych zostało 17 osób, w tym kobiety rodzące.

Generał Hodges: musimy znaleźć metodę przejęcia inicjatywy

Sytuację komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 generał Ben Hodges, były główny dowódca sił lądowych USA w Europie. Był pytany o to , co może zrobić Zachód, NATO, żeby ocalić życie obywateli Ukrainy.

Jego zdaniem "są przynajmniej trzy rzeczy, które teraz robimy i możemy robić więcej". - Po pierwsze, musimy zwiększyć i przyśpieszyć dostawy tego, czego potrzebują siły ukraińskie - broń przeciwpancerna, przeciwlotnicza, amunicja, radary, a także broń przeciw okrętom. Jest to bardzo ważne, to coś, co musi być dostarczane droga powietrzną - mówił.

- Oprócz tego musimy znaleźć metodę przejęcia inicjatywy. Zamiast reagować cały czas na działania Kremla, musimy znaleźć metodę, żeby inicjatywa była po naszej stronie. Niech oni martwią się czymś innym - mówił dalej.

Jak stwierdził generał Hodges, "być może to jest czas, żeby przekazać Ukrainie na przykład miny, po to, żeby rozwiązać problem floty czarnomorskiej, albo dać im więcej zdolności do niszczenia pocisków dalekiego zasięgu i w ten sposób ochronić ukraińskie miasta".

- Jest jeszcze jedna rzecz - jeżeli będziemy mieć inicjatywę w obszarze informacyjnym, to byłoby to bardzo ważne. Ukraińcy są mordowani, to jest zaplanowane, są celem rosyjskich ataków po to, żeby stworzyć problem uchodźców. W związku z tym moglibyśmy przekazać te informacje ludności rosyjskiej, żeby Rosjanie zrozumieli, co dzieje się na Ukrainie - mówił dalej były główny dowódca sił lądowych USA w Europie.

