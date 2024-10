Włoskie władze opracowały dekret, by zażegnać spór prawny, jaki rozgorzał wokół ośrodków przejściowych dla migrantów w Albanii. Zgodnie z nim rząd będzie stosował się przede wszystkim do zasady odsyłania migrantów do krajów uznanych za bezpieczne, a ich lista będzie analizowana i aktualizowana. Na razie jest na niej 19 państw.