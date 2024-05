Książę William z wizytą w szpitalu. Padło pytanie o stan zdrowia księżnej Kate

W trakcie wizyty Williamowi przekazano też symboliczny podarunek dla księżnej Kate i Karola III. Był to zestaw kartek z życzeniami powrotu do zdrowia, jakie specjalnie dla nich przygotowała wnuczka zarządczyni szpitala Lyndy McHale. - (Wnuczka) chciała życzyć im wszystkiego dobrego - przekazała McHale.

Książę William wrócił do wykonywania obowiązków. Podzielił się informacją o stanie żony

Książę William powrócił do wykonywania publicznych obowiązków 18 kwietnia. Zrezygnował z nich w tygodniach poprzedzających oświadczenie swojej żony, księżnej Kate. W opublikowanym w marcu komunikacie ujawniła ona, że zmaga się z nowotworem. Powrót księcia do pracy spotkał się z entuzjastyczną reakcją. Według mediów może on świadczyć o poprawie stanu zdrowia księżnej Kate. "To "sygnał (...), że jego żona czuje się na tyle dobrze, że może on wznowić pełnienie publicznych obowiązków" - oceniał portal CNN.