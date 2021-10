Wiceprezes TSUE oddaliła wniosek Polski o uchylenie postanowienia dotyczącego Izby Dyscyplinarnej

TSUE 14 lipca zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej, która rozpoczęła działalność w Sądzie Najwyższym na mocy zmian w ustawie o SN z 2017 roku. Tego samego dnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis Traktatu o Unii Europejskiej, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją.

Komisja Europejska zwróciła się do Polski o potwierdzenie do 16 sierpnia, że zastosuje się ona do decyzji i wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej, oraz ostrzegła, że "w przypadku niespełnienia tej prośby Komisja zwróci się do TSUE o nałożenie kary na Polskę".