Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda w Waszyngtonie. Spotkała się z Jill Biden

Wcześniej w środę ambasada Polski w USA poinformowała o spotkaniu Kornhauser-Dudy z Aliną Polyakovą, szefową Center for European Policy Analysis (CEPA) - jedynego amerykańskiego think tanku zajmującego się wyłącznie sytuacją w Europie Środkowej i Wschodniej.

"Wyrośniecie na dumnych Polaków i świadomych swojej wartości Amerykanów"

"Oświata polonijna stoi rodzicami, to państwa zasługa, że chcą państwo, by dzieci, często przecież urodzone już w Stanach Zjednoczonych, uczyły się języka polskiego, zdobywały wiedzę o Polsce, pielęgnowały naszą kulturę i tradycję" – mówiła podczas spotkania pierwsza dama, cytowana w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Pierwsza dama poruszyła również temat motywacji młodych ludzi do podejmowania dodatkowego wysiłku, jaki wiąże się z nauką w szkole polonijnej. "Zdaję sobie sprawę, jaki to dla was wysiłek, kiedy rówieśnicy spędzają weekendy na rozrywkach, a wy na nauce. Nawet jeśli teraz tego nie doceniacie, wierzcie mi, że to wasz wielki kapitał na przyszłość. Wyrośniecie na dumnych Polaków i świadomych swojej wartości Amerykanów" - powiedziała.