Centrum Waszyngtonu niczym forteca

Wysokie ogrodzenia i barykady w centrum Waszyngtonu, zamknięte sklepy, mosty i zalecenia dla mieszkańców pozostania w domach - wszystko to, aby w dniu zaprzysiężenia Joe Bidena zapewnić najwyższe bezpieczeństwo podczas uroczystości. Na ulicach miasta jest kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej, porządku pilnuje też policja oraz FBI. Jak wyglądają zabezpieczenia w Waszyngtonie?

Z obawy przed zamieszkami na ulicach Waszyngtonu rozlokowano ponad 25 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. Ponadto porządku pilnuje policja oraz służby federalne, takie jak FBI. Od szturmu zwolenników prezydenta Donalda Trumpa na Kapitol w dniu 6 stycznia z dnia na dzień zwiększano środki bezpieczeństwa. Wznoszono kolejne ogrodzenia i barykady, zamykano mosty i ulice, sprawdzano studzienki oraz latarnie. Centrum miasta to labirynt barierek.

"Jest spokojnie, nie było żadnych incydentów"

Mieszkańców miasta poproszono, by dla swojego bezpieczeństwa w środę pozostali w domach. Większość zastosowała się do próśb władz i początek uroczystości ogląda w telewizji. W centrum, najbliżej Kongresu, są małe grupki sympatyków Bidena. Są tam również fotoreporterzy, którym Gwardia Narodowa przekazuje, że do Kongresu i Pennsylvania Avenue nie ma dostępu.