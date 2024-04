29-letni mężczyzna trafił do aresztu w związku z podejrzeniem włamania do domu burmistrzyni Los Angeles Karen Bass. Na razie nie są znane motywy jego działania. W momencie zdarzenia Bass była w środku wraz z rodziną.

Jak przekazał Departament Policji w Los Angeles, do zdarzenia doszło w niedzielę około 6:40 rano. Sprawca rozbił szklane drzwi Getty House - oficjalnej rezydencji burmistrzyni - i wszedł do środka. W momencie włamania Karen Bass była w budynku wraz z rodziną. "Burmistrzyni Bass i jej rodzina nie ucierpieli i są bezpieczni. Burmistrzyni jest wdzięczna policji za reakcję i zatrzymanie podejrzanego" - przekazał w krótkim komunikacie zastępca burmistrzyni, Zach Seidl. 29-latek został zatrzymany na miejscu przestępstwa.

Zatrzymanie po włamaniu do rezydencji burmistrzyni Los Angeles

NBC Los Angeles podaje, że zatrzymany 29-latek to Ephrain Matthew Hunter, mieszkaniec miasta. Przebywa obecnie w areszcie pod zarzutem dokonania włamania. Nie podano jednak dodatkowych szczegółów dotyczących samego zdarzenia. Według CNN śledczy pracują nad ustaleniem dokładnego motywu działania sprawcy, w tym tego, czy celowo wtargnął on do tego konkretnie domu.